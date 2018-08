Ai limba crăpată la vârf? Mergi URGENT la medic! E vorba despre o boală cumplită!

In medicina complementara, diagnosticul dupa limba este folosit frecvent pentru a identifica anumite boli.

Crapaturile pe limba pot indica o problema la organul corespunzator acelei zone. De exemplu, o linie dreapta pe mijlocul limbii anunta afectiuni ale coloanei vertebrale. Daca linia se frange langa radacina limbii, suferintele sunt in regiunea inferioara a coloanei, iar langa varf, problemele sunt localizate in regiunea cervicala.



Crapaturi pe varful limbii sunt semn de probleme cardiace.



Crapaturile mai pot sugera exces de caldura in organism sau ca persoana nu bea suficiente lichide. Daca limba e crapata pe varful limbii, inima nu functioneaza corect.