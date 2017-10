Ai călcâiele crăpate şi îngrosate? Iată ce trebuie să faci pentru a scăpa de aceste probleme

Daca pana acum ti-ai neglijat calcaiele, acum ele ar trebui sa fie centrul atentiei tale.

In primul rand, iata din ce cauze pielea din aceasta zona devine aspra, ingrosata si se crapa: mersul mult pe jos, cu incaltari incomode, statul in picioare prelungit, purtatul unor sosete care nu lasa pielea sa respire sau stilul de mers. Astfel, pe termen lung, alege-ti pantofi cu o talpa mai putin rigida si poarta sosete din bumbac.



- Unul dintre cele mai bune tratamente pentru calcaie ingrosate este inmuierea picioarelor, pentru o jumatate de ora, in apa calda (nu fierbinte!) in care arunci doi pumni de sare grunjoasa. Cat stai cu picioarele la inmuiat, relaxeaza-te la un film sau frunzareste o revista. Nu-ti poti imagina cat de moi ti se vor face calcaiele. Aplica apoi o crema hidratanta destinata acelei zone, iar ea va intra in piele mult mai bine, pastrand calcaiele moi si catifelate mai multe zile.



- La fel de bine inmoaie pielea otetul de mere, sau chiar zeama de lamaie, adaugate in apa.



- De doua-trei ori pe saptamana exfoliaza-ti calcaiele cu o piatra ponce ca sa elimini celulele moarte. Mai poti folosi pentru exfoliere zat de cafea, malai sau zahar brun. Vezi sa nu agresezi foarte tare pielea!



- De fiecare data dupa exfoliere, nu uita sa aplici o crema hidratanta. Uleiul de masline este si el foarte eficient. Apoi pune-ti o pereche de sosete in picioare ca sa lasi produsul sa patrunda bine in piele.



- Daca ai calcaiele crapate, poti folosi, din cand in cand, o masca naturala dintr-o banana coapta, pisata, amestecata cu o lingurita de miere.