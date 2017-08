Ai aceste simptome? Mare atenţie! E STAFILOCOCUL auriu

Infecţia cu MRSA este cauzată de o tulpină bacteriană a stafilococului auriu rezistentă la antibioticele utilizate în mod obişnuit în tratamentul infecţiilor cu stafilococi (meticilina / oxacilina).

Stafilococul este o bacterie care se întâlneşte în mod normal în organismul uman; pielea şi cavitatea nazală a omului reprezintă habitatul natural al acestei bacterii. Este prezentă la aproximativ o treime din populaţie.

Stafilococul nu produce infecţie decât daca pătrunde in organism printr-o tăietură sau orice alt tip de rana (ex. arsuri, sfâşieri, fracturi deschise etc.) si chiar si atunci produc infecţii minore, localizate la nivelul pielii (la persoanele sănătoase şi imuno-competente).

Potrivit Centrului de Control si Prevenire al Bolilor, în jur de 2% din populaţie este purtătoare sănătoasă de MRSA.

Rezistenţa la antibiotice

Principala problema ridicata de infecţia cu MRSA este dificultatea în găsirea unui tratament antibiotic corespunzător, din cauza dobândirii unei rezistente a bacteriei la antibioticele utilizate pentru tratarea infecţiilor cu stafilococi. MRSA este rezultatul utilizării de-a lungul anilor a antibioticelor atunci când nu era reală nevoie de ele.

Spre exemplu, antibioticele au fost prescrise împotriva răcelilor, a gripei şi a altor infecţii virale, care nu răspund la aceste medicamente. Chiar şi atunci când sunt utilizate corespunzător şi ţintit, antibioticele contribuie la dobândirea rezistentei bacteriilor. Acest lucru provine din faptul ca antibioticul nu distruge toata populaţia de bacteria, iar cele care supravieţuiesc, dobândesc repede rezistenta. Noile cercetări vizează mai degrabă eradicarea bacteriilor cu ajutorul nanotehnologiei.

Simptome

În general, infecţiile cu stafilococi (inclusiv cu MRSA) prezintă un debut caracterizat prin apariţia unor mici umflături roşii pe piele asemănătoare unor coşuri, furunculi sau muşcături de păianjen. Acestea se pot transforma cu uşurinţă în abcese profunde şi foarte dureroase care necesită o intervenţie chirurgicală pentru drenare.

De cele mai multe ori, bacteria poate rămâne ataşată de piele, dar există şi cazuri când aceasta invadează organismul şi poate cauza infecţii grave ale articulaţiilor, oaselor, plăgilor chirurgicale, valvelor inimii, plămânilor, sângelui, conform familiamed.ro.

Principalii factori de risc sunt:

Internarea în spital – MRSA rămâne un motiv de îngrijorare în spitale, din cauza faptului că poate infecta în orice moment persoanele vulnerabile sau cu deficienţe ale sistemului imunitar;

Locuirea pe perioade îndelungate în centre de îngrijire medicală;

Locuirea în spaţii aglomerate, insalubre;

Dispozitivele medicale invazive – prin intubări, cateterism, perfuzare există riscul creării unei portiţe de intrare a MRSA in organism;

Practicarea sporturilor de contact.