Agricultura, dată peste cap de vreme. Ministrul susține că pierderile sunt mici

Agricultura rămâne la mila Domnului, chiar dacă suntem în secolul 21. Când nu plouă, seceta omoară culturile. Dacă iese totuși ceva din pământ, vin apele și fermierii nu mai au ce recolta. Dezastrul se vede cel mai bine în producția de cereale, care va fi cu până la 80% mai mică anul acesta la grâu, orz şi rapiţă. Recoltele fiind mici, prețul va exploda. Cerealele se vor scumpi și din cauza recoltelor extrem de mici din UE.

Pierderile în agricultură sunt mici, susține ministrul Petre Daea.

”Sunt lipsit de modestie. Printre specialiști ar trebui să mă număr și eu. Cred că nimeni nu mă scoate din acest eșantion al specialiștilor în domeniu. Sunt în Ialomița, lângă un lan de grâu care se recoltează.Am avut o primăvară capricioasă. Iarna s-a intins în vară și imediat după ce s-a topit stratul de zăpadă au apărut temperaturile ridicate și lipsa de precipitații. N-am avut alungiri de celule, ci multiplicarea celulelor. Am avut un an atipic, cu precipitații și cu lipsa acestora”, a declarat Petre Daea, la Realitatea TV. ”Vom putea spera la un an agricol cu rezultate pe măsura eforturilor pe care le-au făcut fermierii”, mai spune acesta.

Pentru fiecare loc afectat de inundații au fost făcute evaluările necesare, iar pierderile au fost puse în planul general al Guvernului pentru a solicita sprijin de la UE, anunță ministrul.