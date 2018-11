BOMBĂ în tenis! S-a retras din cauza accidentării!

Agnieszka Radwanska, poloneza de 29 de ani, s-a retras din tenis, din cauza problemelor medicale. O afecţiune la picior a făcut-o pe sportivă să renunțe la carieră.

Agnieszka Radwanska, locul 75 WTA la momentul retragerii, a anunţat miefcuri că, după 13 ani de tenis profesionist, se vede nevoită să renunţe la activitatea competiţională.

”Astăzi, după 13 ani de tenis profesionist, am decis să îi pun capăt carierei. Nu a fost o decizie ușoară. Sunt recunoscătoare să am atâtea amintiri superbe, inclusiv câștigarea a 20 de titluri WTA, a Turneului Campioanelor. Am de asemenea o finală jucată la Wimbledon și multe altele.

Din păcate, nu mai sunt capabilă să mă antrenez și să joc la nivelul la care eram obișnuită, iar corpul meu nu se mai ridică la nivelul așteptărilor. Am luat în considerare sănătatea mea și am ajuns la concluzia că nu mai pot să îi impun corpului meu să răspundă limitelor cerute în tenis”, a anunţat Agnieszka Radwanska, preluată de Digisport.

Cele mai bune rezultate din cariera polonezei sunt următoarele: Radwanska a ajuns în finala de la Wimbledon (2012) și în semifinale la Australian Open (2014, 2016). La Roland Garros nu a trecut de sferturi, iar la US Open a anuns până în optimi, în cinci rânduri. Cea mai înaltă clasare WTA: locul 2, în 2012.

A câştigat din tenis aproximativ 28 de milioane de dolari.