Aglomeraţie infernală la Mecca. Peste 2 milioane de musulmani celebrează Sărbătoarea Sacrificiului

Aproape 2,4 milioane de credincioşi aflaţi în pelerinaj la Mecca au început marţi ritualul de lapidare a satanei, în prima zi a Eid al-Adha, Sărbătoarea Sacrificiului celebrată de musulmanii din întreaga lume.

Scandând "Allah Akbar" ("Dumnezeu e mare"), credincioşii au avansat în valuri succesive, sub ochiul vigilent al forţelor de securitate, pentru a arunca cu pietre în stela care îl simbolizează pe satana în valea Mina, în apropiere de Mecca. Traseul este presărat cu sticle de plastic goale şi deşeuri de toate felurile dar asta nu pare să-i deranjeze deloc pe credincioşi.



Toate lumea îşi aduce aminte de busculada uriaşă din 2015 de la Mina, care s-a soldat cu circa 2.300 de morţi, dar pelerinii au spus că nu se tem de repetarea unei astfel de catastrofe. "Suntem sub protecţia lui Allah", afirmă May Khalifa, o egipteancă de 37 de ani care trăieşte la Riad. "În pofida oboselii, sunt mulţumită de primul meu hajj (mare perinaj)", adaugă ea, arătând pietrele pe care le ţine într-un săculeţ.



O ploaie de pietre se abate asupra stelei spre care converg credincioşii, ale căror mişcări sunt controlate de mii de poliţişti şi agenţi de apărare civilă, dar şi de camere de supraveghere instalate de autorităţile saudite pentru a împiedica orice incident. "Slavă Domnului, nu a existat nicio busculadă mare la hajj-ul din acest an", spune Mohammed Osman, de 28 de ani, un obişnuit al pelerinajului.



Mesaj al regelui saudit



Acest ritual provoacă temeri din cauza incidentelor cu victime care s-au produs chiar înainte de busculada din 2015 şi care au determinat autorităţile să amenajeze culoare din beton şi poduri concepute pentru a asigura fluiditatea deplasărilor credincioşilor.



Regele Salman, care a fost prezentat la televiziunea de stat uitându-se printr-o fereastră aflată la înălţime la mulţimea de credincioşi de la Mina, a adresat un mesaj musulmanilor. "Cea mai mare onoare făcută de creator ţării noastre este acela de a se pune în serviciul invitaţilor lui Allah (pelerinii)", a scris el într-o postare rară pe Twitter. "Mă rog lui Allah ca pelerinii să-şi încheie hajj-ul şi pentru ca binele şi pacea să continue să existe în naţiunea noastră şi în toate ţările" lumii, a adăugat suveranul saudit.



Mai târziu, în faţa responsabililor cu organizarea hajj-ului, el a adus un omagiu militarilor căzuţi în războiul din Yemen, unde Arabia Saudită intervine împotriva rebelilor houthi susţinuţi de Iran. "Trebuie ca în această zi să ne amintim de martirii şi eroii noştri care şi-au dat viaţa pentru a-şi proteja religia şi patria", a spus el.



Sacrificiul lui Avraam



La Mina, tradiţia este să se arunce una câte una şapte pietre în prima zi a Eid al-Adha în marea stelă, o coloană de 30 de metri înălţime, şi 21 de pietre a doua şi a treia zi înspre celelalte stele, mare, medie şi mică.



Musulmanii au adunat luni seară pietre la Muzdalifah, în apropiere de Mecca, după ce au petrecut o zi de rugăciune şi reculegere pe Muntele Arafat. Potrivit autorităţilor, peste 2,37 milioane de musulmani participă la hajj, care a început duminică şi nu a fost marcat până acum de niciun incident major.



După lapidare, pelerinii trebuie să sacrifice un animal pentru a comemora sacrificiul profetului Avraam care, potrivit tradiţiei musulmane, a fost gata să-l ucidă pe fiul său Ismael la cererea lui Allah, dar în cele din urmă a sacrificat o oaie în urma intervenţiei Arhanghelului Gabriel. În realitate, pelerinii cumpără cupoane de la autorităţile saudite care îşi iau asupra lor sarcina sacrificiilor şi a congelării carcaselor animalelor, care sunt trimise apoi sub formă de ajutor în ţări musulmane.



După ritualului lapidării, credincioşii trebuie să meargă la Mecca pentru a face cele şapte tururi în jurul Kaaba, construcţie cubică din centrul marii moschei, înainte de a face drumul ritual între dealurile Safa şi Marwa. Hajj-ul este unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului şi orice credincios trebuie să facă un astfel de pelerinaj cel puţin o dată în viaţă.

