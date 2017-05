AFP: Marea Britanie blochează crearea unui cartier general militar al UE

Marea Britanie blocheaza o decizie care ar urma sa permita crearea primului cartier general militar al Uniunii Europene, cu cateva saptamani inainte de alegerile parlamentare britanice si de deschiderea negocierilor pentru Brexit, au declarat vineri surse diplomatice, citate de AFP, anunță hotnews.ro.

"Britanicii blocheaza concluziile" care ar fi trebuit sa fie aprobate lunea viitoare de ministrii Afacerilor externe ale tarilor UE, si ulterior adoptate oficial joi de omologii lor de la aparare, a explicat o sursa diplomatica, confirmand informatiile publicate de site-ul Bruxelles2/B2.

"Cautam inca un compromis cu prietenii nostri britanici legat de o decizie juridica pentru infiintarea acestei structuri", a precizat un alt diplomat european. Inalta reprezentanta a UE, Federica Mogherini, s-a declarat "mandra" atunci cand cei 28 si-au dat acordul de principiu, la inceputul lui martie, pentru crearea acestui embrion de cartier general militar european, reamintind "diviziunea" istorica a europenilor in acest domeniu, in special din cauza refuzului categoric al Londrei de a intari Europa Apararii.

Aceasta "capacitate militara de planificare si conduita in cadrul statului major al UE la Bruxelles" (circa 30 de angajati) ar urma sa centralizeze comandamentele a trei operatiuni non-combatante ale europenilor in Mali, Somalia si Republica Centrafricana. Operatiunile au ca scop antrenarea, formarea si consilierea armatelor acestor tari. Initial, ar fi trebuit sa fie vorba de un "Cartier General Operational", dar britanicii au respins aceasta formula, potrivit unei surse diplomatice.

"Exista o sensibilitate foarte puternica din partea lor legata de alegeri, de modul in care cred ca acest lucru poate fi perceput in Marea Britanie", a explicat aceasta sursa. In conditiile in care discutia tehnica pare in impas, chestiunea ar putea fi abordata lunea viitoare de cei 28 de ministri de Externe ai UE cu ocazia reuniunii lunare la Bruxelles.