Cele mai întâlnite afecțiuni ORL

Afecțiuni ORL. Otitele, amigdalitele, sinuzitele sau rinitele sunt afectiuni frecvente care pot aparea indiferent de sezon si care, in lipsa administrarii unui tratament adecvat pot duce la complicatii.

Afecțiuni ORL. OtoRinoLaringologia este specialitatea medicala care diagnosticheaza si trateaza afectiunile urechilor, nasului si gatului. Aceste trei organe sunt invecinate, iar eventualele afectiuni care pot aparea la nivelul unuia se pot transmite cu usurinta si la celelalte, scrie sfatulmedicului.ro.

Afecțiuni ORL. Rinita

Prin definitie, rinitele reprezinta un grup de afectiuni inflamatorii ale mucoasei nazale. Reprezinta o crestere in volum a mucoasei care tapeteaza fosele nazale.

Rinita este caracterizata prin obstructie nazala (infundarea nasului), rinoree, prurit nazal, stranut. Exista rinite infectioase, dar si rinite alergice sau induse medicamentos, ori hormonale sau cauzate de iritatii sau de alimente. O rinita acuta netratata corespunzator se poate croniciza, provocand complicatii.

Tratamentul rinitei presupune, in primul rand, spalaturi nazale cu apa cu sare. Aceasta este o solutie hipertona, care extrage excesul de apa din mucoasa si produce o curatire mecanica a secretiilor de la suprafata mucoasei. Dupa antibiograma, poate fi administrat antibiotic, antiinflamator, antialergic si poate fi prescrisa vitaminoterapie.

Afecțiuni ORL. Sinuzita

Sinuzita reprezinta o inflamatie a mucoasei sinusurilor. In jurul foselor nazale exista un set de cavitati aeriene al caror rol este de protectie a creierului in cazul unui ipotetic traumatism. De asemenea, pentru globii oculari ele reprezinta tot un mecanism de protectie. In momentul in care se produce o inflamatie, sinusurile se ingusteaza si se acumuleaza in ele secretie. In acest mediu, microbii care populeaza spatele nasului si gatului prolifereaza.

Durerile de cap, senzatia de pulsiune la nivelul obrajilor, secretiile purulente sunt semne ca trebuie vizitat de urgenta cabinetul unui specialist O.R.L.

Sinuzita se poate transmite pe cale aeriana, prin tuse, stranut. Tratamentul medicamentos presupune antibiotic per os sau intravenos cel putin 10 zile, antiinflamatorii, mucolititice si secretolitice, antihistaminice.

Afecțiuni ORL. Otita

Otitele sunt inflamatii ale diferitelor parti ale urechii. Acestea pot fi externe, atunci cand afecteaza conductul auditiv extern, sau medii, atunci cand afecteaza urechea medie. Cea mai frecventa este otita medie care, daca nu este tratata la timp, duce chiar la pierderea auzului.

Printre simptomele otitei se numara durere in zona urechii afectate, scaderea auzului, febra mare (39-40C) si alterarea starii generale.

Pentru tratament se folosesc antibiotice eficiente pentru germenii care produc otite medii si infectii ale tractului respirator, antialgice si antipiretice.

Afecțiuni ORL. Amigdalita

Amigdalita este o infectie sau inflamatie a amigdalelor palatine. Principalele cauze de amigdalite sunt cele virale si bacteriene. Amigdalita este contagioasa la contactul apropiat cu o persoana infectata.

Principalul simptom al amigdalitei este prezenta gatului inflamat si dureros la care se mai adauga febra, respiratie urat mirositoare, congestie nazala si guturai, noduli limfatici imflamati, amigdale rosii si inflamate acoperite total sau partial cu puroi, dificultati la inghitire, dureri de cap.

Daca amigdalita are o etiologie virala, atunci ea se va vindeca de la sine. In schimb, daca etiologia amigdalitei este streptococica este necesar instituirea tratamentului antibiotic.