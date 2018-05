Afecţiuni biliare. Recomandări alimentare dacă ai afecțiuni biliare

Afecţiuni biliare. Alimentația joacă un rol important în prevenirea, dar și în tratarea bolilor biliare. Persoanele care au afecțiuni biliare trebuie să respecte câteva reguli alimentare pentru a preveni simptomele neplăcute ale acestora, precum și complicațiile.

Afecţiuni biliare. Regimul alimentar depinde și de eventualele boli asociate și este bine să fie recomandat de un medic nutriționist sau gastroenterolog.



În general, este nevoie de respectarea următoarelor măsuri dietetice:



Adoptă o dietă săracă în grăsimi de origine animală, întrucât sunt sursă de colesterol.



Pentru aportul de proteine de calitate superioară, alege carnea slabă (de pui, vită, curcan, pește).



Sunt de preferat lactatele cu puține grăsimi, brânza de vaci slabă. Evită brânzeturile grase sau fermentate, brânza topită și smântâna.



Ouăle: sunt indicate cele fierte moi sau ochiuri în apă.



Făinoasele: alege pâinea și cerealele integrale, fără semințe. Sunt permise și mămăliga, macaroanele, spaghetele și tăițeii. Evită pâinea proaspătă în favoarea celei vechi de o zi.



Consumă cu moderație produsele care stimulează secrețiile digestive precum cafeaua, alcoolul și sucul de portocale.



Legume: sunt indicate legumele cu celuloză fină precum fasolea verde tânără, salata verde, dovleceii, morcovii.



Fructe: alege-le pe cele coapte. De asemenea, fructele se pot consuma și sub formă de compot sau piureuri.



Deserturi: sunt de preferat cele preparate în casă, cu aluat uscat, cu brânză de vaci sau cu fructe. Consumă cu moderație sau evită-le pe cele cu mult unt, cu ciocolată și nuci.



Pentru prepararea alimentelor, sunt mai sănătoase variantele la abur sau la cuptor. Trebuie evitate prăjelile și, în general, adaosurile prea mari de uleiuri. Sosurile trebuie preparate dietetic, fără ceapă prăjită sau rântașuri.



