Afecţiunea cu cel mai mare grad de mortalitate din ţara noastră

Societatea Romana de Cardiologie atrage atentia asupra pericolului pe care il reprezinta bolile vasculare, acestea cauzand jumatate dintre decesele din tara noastra. De asemenea, specialistii mai spun ca aproximativ 50% dintre adultii romani au hipertensiune arteriala.

"Jumatate dintre populatia adulta are hipertensiune arteriala si doar jumatate dintre acestia stiu ca au tensiune arteriala, dintre acestia jumatate sunt tratati si in final doar jumatate sunt controlati. Netratata, duce la complicatii majore, care sunt: infarctul miocard si accidentul vascular cerebral. La ora actuala, stim ca bolile vasculare sunt principala cauza care omoara romanii, practic doua tremi dintre decesele din Romania se datoreaza bolilor cardiovasculare si doar 19-20% cancerului", a declarat presedintele Societatii Romane de Cardiologie, Dragos Vinereanu, in cadrul unei conferinte de presa.



Vinereanu a precizat ca aceasta maladie nu are simptome si ca hipertensiunea poate aparea inca de la 1-2 ani. Durerile de cap si emetelile sunt primele semne ale bolii, iar netratata, poate afecta si alte organe cum ar fi creierul, inima sau ochiul.



