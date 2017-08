Afaceristul Mohammad Murad: ”Iubesc România, aşa cum şi ea m-a iubit!”

,După 35 de ani de trai în România, am tot dreptul de a ţine în mâna mea drapelul României. Iubesc această ţară, aşa cum şi ea m-a iubit". Este mesajul postat de omul de afaceri Mohammad Murad, pe pagina personală de Facebook.

Cel mai mare investitor de pe litoral a precizat că va continua să aducă valoare adăugată societăţii româneşti şi că va arăta, prin contribuţia sa, că ,,şi în România se poate!".

Murad mai spune că este foarte plăcut să te afli în slujba țării tale.

”Între a te ascunde în spatele unei pânze de păianjen și a trăi de unul singur, eu îmi permit luxul de a fi criticat zi de zi și încerc să fac bine, să onorez toate datoriile față de generația viitoare și să creez un confort pentru fiecare român ori străin ce vizitează această țară minunată, trecând pragul locațiilor în care am investit.

Toată lumea dă sfaturi să-mi văd de afaceri și să vorbesc mai puțin. Nu o voi face! Am ales să nu-mi fie rușine sa ma exprim și să declar ce simt,sa vorbesc si sa contribui la reconstructia economiei romanesti. România are dreptul de a fi o țară liniștită, frumos îmbrăcată, ca o mireasă binecuvântată, iar eu voi contribui cu zestrea familiei mele la frumusețea ei, lucru cu care mă voi mândri, povestindu-le copiilor și nepoțiilor că am avut un rol semnificativ și nu am preferat plimbările de unul singur la Cannes sau Monte Carlo”, a scris investitorul.

Afaceristul a subliniat că nu este obiectivul său să fie pe placul tuturor.

”Celor care mă critică le voi da în continuare motive să o facă, făcând ceea ce cred că este mai bine pentru familia mea și țara mea – România”, a continuat acesta.

,,Turismul are nevoie de oameni capabili, încrezători, care pot pune România pe harta turistică mondială, iar eu întotdeauna mă voi lupta sa fiu printre ei." a mai scris Mohammad Murad pe Facebook.