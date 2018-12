De ce apare aerofagia? Principalele cauze

Aerofagia

Aerofagia reprezinta senzatia de disconfort, de "prea plin" aparuta dupa masa, datorita inghitirii aerului in timpul alimentatiei, odata cu alimentele.

Aerofagia. Acest lucru este posibil in multe situatii :

pozitia defectuoasa in timpul meselor, ceea ce duce la perturbarea functionalitatii normale a sfincterului cardial (inelul musculos aflat la trecerea din esofag in stomac)

ingurgitarea unor cantitati mari de alimente intr-un timp scurt, in mare graba, eventual desfasurand si alte activitati in acest timp (prototipul omului grabit care inghite hamburgher intr-un fast-food in pauza de 10 minute, interval in care a dat doua telefoane, a cumparat un ziar si a citit titlurile mari si articolul de fond)

utilizarea in exces a bauturilor carbogazoase

defecte ale dentitiei, afectiuni ale gingiilor, palatului, care duc la o masticatie insuficienta si defectuoasa a alimentelor

consumul unor alimente greu digerabile, bogate in fibre, insuficient prelucrate termic sau prelucrate in exces (arse)

stari conflictuale in timpul meselor

mestecatul "in gol" (guma de mestecat)

tulburari functionale (spasme) sau anatomice (tumori, stricturi, iritatii, ulcere etc.) ale tractului digestiv superior (faringe, esofag, sfincter cardial, stomac)

o situatie particulara se intalneste la sugari, care in timpul suptului ingurgiteaza si mici cantitati de aer.

Pe de alta parte laptele matern supt in forta devine spumos, continand el insusi bule de aer. Din acest motiv, dupa supt, bebelusii trebuie tinuti in pozitie verticala, ajutati sa eructeze

Aerofagia - Aer in stomac

Prezenta unei cantitati mari de aer in stomac duce asadar la senzatia de "prea plin", de "balonare", de "gaze", uneori insotita de dureri abdominale prin distensia peretelui gastric, de senzatia de greata, de regurgitatii sau chiar de varsaturi. Excesul de aer se elimina in mod obisnuit prin eructatii (dezagreabile ragaieli) sau prin trecerea aerului in tubul digestiv inferior, catre rect.

Aerofagia De cele mai multe ori, desi cauzeaza disconfort, aerofagia nu este o problema majora, ea putand fi corectata prin corijarea viciilor de alimentatie.

Un prim pas in eliminarea problemelor cauzate de aerofagie este crearea unui ambient favorabil, cu asigurarea unei pozitii confortabile, evitarea discutiilor aprinse in timpul mesei, a activitatilor simultane, acordarea unui timp suficient pranzurilor, masticarea suficienta a alimentelor. Este recomandata alimentatia fractionata, cu mese mici si repetate, renuntand la masa unica zilnica (de cele mai multe ori seara). Tratamentul stomatologic poate corecta viciile de masticatie, eliminand una dintre cauzele aerofagiei. Guma de mestecat este de evitat pentru cei cu asemenea probleme. In acelasi timp trebuie evitate bauturile carbogazoase si excesul de alimente la care se observa aparitia disconfortului.

Aerofagia. In fata unui pacient acuzand aerofagie sunt cateva intrebari care se impun :

ce alimente consumati de obicei ?

ce alimente ati consumat recent ?

cat de repede mancati, mestecati, inghititi ?

v-ati schimbat recent dieta ?

ati crescut cantitatea de fibre din dieta dumneavoastra ?

disconfortul este usor sau este sever ?

senzatia apare dupa ingerarea de lapte ?

dupa consumul caror alimente ati sesizat aceasta problema ?

ati luat vreun tratament pentru asta ?

exista alte simptome insotitoare, cum ar fi : dureri abdominale, diaree, sangerari, inapetenta, scadere ponderala ?

In unele situatii aerofagia poate fi legata de afectiuni organice sau functionale ale tubului digestiv superior, motiv pentru care este necesara investigarea clinica si paraclinica riguroasa a oricarui pacient cu aceasta acuza. Examenul medical include examinarea atenta a abdomenului.

Aerofagia. Investigații medicale

Aerofagia. Investigatiile paraclinice utile in depistarea unor cauze organice: