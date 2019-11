AEP anunță că vor fi cozi la votul din străinătate la alegerile prezidențiale 2019

Semnal de alarmă tras de Autoritatea Electorală Permanentă înainte cu două săptămâni de primul tur al alegerilor prezidenţiale. „Votul prin corespondență fost un eșec”, spun reprezentanţii AEP. Concluzia este că românii vor sta din nou la coadă, chiar dacă în diaspora se va vota timp de trei zile şi se va putea vota şi prin corespondenţă.

Doar 41 de mii de persoane şi-au manifestat interesul de a vota prin corespondenţă la primul tur al alegerilor prezidenţiale. „Mult prea puţini”, consideră preşedintele AEP, Constantin Mituleţu Buică.

„Nu sunt mulțumit de votul prin corespondență, am spus de foarte multe ori, votul prin corespondență credeam că are un un succes, a fost un esec, indiferent de cat de mult am informat noi cetățenii, câte deplasări am facut în străinătate, 41 de mii de cereri nu sunt mulțumitoare, la acest moment deja 17.000 de voturi s -u intors”, a declarat, președintele AEP, vineri, într-o conferință de presă.

Constantin Mitulețu-Buică admite că istoria cozilor interminabile la secţiile de votare din străinătate s-ar putea repeta, cu toate că actuala lege stabileşte că în diaspora se va putea vota de vineri până duminică.

„Pentru că se anunţă o prezenţă ridicată la votare, aşa cum am văzut inclusiv unul dintre partide, care susţine un candidat, a spus astăzi că vor fi în jur de 350.000-800.000 de alegători în străinătate şi nu ştim dacă marea parte a alegătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică”.

Alegerile din acest an sunt considerate cele mai scumpe din istoria democraţiei din România şi numai tipărirea buletinelor de vot a costat peste 528 de milioane de lei.

Întrebat dacă sunt cele mai scumpe alegeri, șeful AEP a răspuns că da, mai ales prin votul organizat în diaspora.

„Dacă ne-am duce la suma maximă pe care ar trebui să o cheltuiască acești competitori, 14 la număr, ar fi trebuie să ne ducem undeva la 100 de milioane de eli daca nu si mai bine, dar avem doar 40 milioane de lei cheltuiți. Vorbim de 835 de secții de votare în străinătate, față de 441, 390, câte erau acum 4 ani, acum 5 ani în străinătate, și procesul de votare în străinătate e costisitor”, a concluzionat șeful AEP.