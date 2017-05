Adriana Săftoiu: Cât timp Bacalbașa stă în băncile Parlamentului, nu mai poate avea loc vreo ședință

Deputatul PNL Adriana Săftoiu a scris, marti, pe Facebook, ca atat timp cat “Bacalbasa mai poate sta in bancile Parlamentului (…) nici o sedinta de Parlament nu mai poate sa aiba loc”.

Redăm, în continuare, postarea sa:

”Voi ati vazut gestul lui Bacalbasa de azi, in Parlament? De la tribuna Parlamentului? Reprezentantul PSD care, prin gesturi, sugera o atitudine absolut scabroasă la adresa femeilor! Cat timp Bacalbasa mai poate sta in bancile Parlamentului (insul care striga atunci cand o femeie vorbea de la tribuna ”esti in calduri” si doar de jenă nu redau aici alte invective) nici o sedinta de Parlament nu mai poate sa aiba loc!”, a scris Săftoiu.