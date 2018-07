"Sunt recunoscător lui Trump". Zuckerman, prima reacţie după nominalizarea ca ambasador la Bucuresti

Adrian Zuckerman

Adrian Zuckerberg, avocatul nominalizat de preşedintele american Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea TV, că este flatat de această onoare.

Adrian Zuckerman a transmis pentru Realitatea TV că este flatat şi profund onorat de nominalizarea ca ambasador

Adrian Zuckerman a mai spus că este recunoscător preşedintelui Trump pentru încrederea arătată.

"Sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru încrederea lui în mine. Nominalizarea va fi trimisă la Senatul Statelor Unite pentru aprobare. Până când Senatul nu se va pronunţa asupra nominalizării mele, nu pot să fac afirmaţii publice pe teme referitoare la nominalizarea mea, nici în Statele Unite, nici în România", a declarat Adrian Zuckerman.

Adrian Zuckerman. Președintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din România în SUA la vârsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arată într-un comunicat publicat de Casa Albă. Trump schimbă puțin regulile și nu trimite un diplomat de carieră în fruntea unei ambasade cu rol foarte important, România fiind partener strategic al SUA.

Adrian Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Adrian Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. A deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board – New York.

Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.

Adrian Zuckerman are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în Drept este obţinută la New York Law School (1983). Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Adrian Zuckerman vorbeşte fluent română

Adrian Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna, transmite un comunicat al Casei Albe.

Dacă trece de votul Congresului SUA, Adrian Zuckerman îl va înlocui pe actualul ambasador, Hans Klemm.