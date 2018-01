Adrian Ţuţuianu dezvăluie de ce l-a eliminat Liviu Dragnea de la şefia MApN: "Am deranjat"

Fostul ministru al Apărării, Adrian Țuțuianu, a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care îl învinovățește pentru plecarea sa din septembrie, din fruntea Ministerului, la numai două luni de la instalare.

"Probabil că am deranjat pe anumiți colegi, foarte mulți sau unii dintre ei care aveau putere de decizie, inclusiv președintele partidului. Probabil că a avut anumite nemulțumiri față de faptul că era foarte vizibil, apreciat și de cei cu care lucram în minister, dar și de presa națională, unde n-ați auzit critici la adresa mea legate de minister. Este o etapă, este o școală. În două luni am făcut un master pe apărare națională și e foarte utilă în conturarea profilului meu de lider politic și de administrație. Este o etapă în care am învățat că în politică nu contează numai munca serioasă, ci uneori contează mai mult să relaționezi cu ceilalți, să aloci mai mult timp relațiilor umane.

- Ați înțeles ce a fost cu plecarea aia? Sigur că am înțeles foarte multe lucruri, regret și eu că am plecat. M-am simțit foarte bine, m-am simțit foarte util, am intrat rapid în tematica ministerului. Până la urma este administrație, nu era ceva neapărat nou pentru mine. O primă zi chiar de foc, am început greu, am terminat tot într-un stil fulminant.", a declarat Adrian Țuțuianu în cadrul emisiunii "Față în față", de la Columna TV.