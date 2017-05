Adolescenta aceasta a fost găsită spânzurată într-o pădure din Iaşi. Descoprirea şoc a poliţiştilor

Moarte învăluită în mister la Iaşi. O adolescentă a fost găsită spânzurată la marginea unei păduri, iar familia ei crede că la mijloc se află o odioasă crimă. Există foarte multe semne de întrebare având în vedere că trupul ei a fost găsit la o distanţă destul de mare faţă de casă. Nimeni nu găseşte explicaţii, însă oamenii legii au deschis o anchetă.

Moartea unei adolescente din Iaşi ridică semne de întrebare. Era frumoasă, la început de drum, dar ceva sau cineva a determinat-o să se oprească. Georgiana a fost găsită marţi după-amiză spânzurată într-o pădure din Iaşi. Dispariţia ei a fost sesizată de către familie de pe dată de 30 aprilie 2017. Nimeni nu s-a gândit însă că ea ar fi moartă.

Totuşi, marţi după amiază a fost găsită spânzurată la marginea unei păduri aflate la graniţa dintre Târgu Frumos şi Buznea. Un trecător a făcut descoperirea macabră şi a sunat la 112. Poliţiştii au ajuns la faţă locului, împreună cu un echipaj medical, însă pentru fată nu s-a mai putut face nimic. Murise cel mai probabil duminică seară.

"Poliţiştii au fost sezizati de către o persoană care a găsit la marginea unei păduri o tânăra spânzurată. În cauză s-a deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru a se stabili întreaga situaţie de fapt", a precizat Anca Vijiac, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi (IPJ), scrie bzi.ro.

Doi soţi care locuiesc în apropierea pădurii în care a fost găsită tânăra decedată spun că duminică au auzit ţipete. "Duminică pe seară am văzut doi băieţi şi o fată care mergeau spre pădure. Încă nu era întuneric afară. Pe urmă, noaptea am ieşit afară şi am auzit ţipete prin pădure. Nu ştiu ce făceau acolo. Cred că au omorât-o, nu ştiu", a povestit localnica.