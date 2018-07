Admitere SNSPA 2018. Tot ce trebuie să știi despre înscrieri și examenul de admitere la SNSPA

Admitere SNSPA 2018 - unele facultăți din cadrul SNSPA organizează examen de admitere, în timp ce pentru altele trebuie să pregătești un eseu scris.

Admitere SNSPA 2018. Facultatea de Administraţie Publică

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (IF), Administraţie europeană (IF)

Condiţii de admitere;

80% nota obţinută la examenul de admitere*

20% media examenului de bacalaureat

* Examenul de admitere – examen scris (tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limba romana, Limba engleza, Stat şi democraţie.

Domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative

Specializarea şi forma de învăţământ: Administraţie publică (ID)

Condiţii de admitere: 80% media examenului de bacalaureat

20% nota obţinută la eseul scris şi depus de candidat (a) în dosarul de concurs

Admitere SNSPA 2018. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Specializarea şi forma de învăţământ: Comunicare şi relaţii publice (IF) , Publicitate (IF)

Condiţii de admitere: examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română, Limba engleză, Istorie, Psihologie, Economie.

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare și Relații Publice și Publicitate are loc simultan. Media la examenul de Bacalaureat nu intră în calculul notei de admitere. Aceasta va fi folosită doar pentru departajarea ultimilor candidaţi cu note egale.

Admitere SNSPA 2018. Facultatea de Management

Domeniul de licenţă: Management

Specializarea şi forma de învăţământ: Management (IF)

Condiţii de admitere

65% nota obţinută la examenul de admitere*

35% media de la bacalaureat

*Examenul de admitere – examen scris (tip grilă), cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Română (Gramatică), Logică, Limba Engleză sau Matematică.

Admitere SNSPA 2018. Facultatea de Ştiinţe Politice

Domeniul de licenţă: Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie, Psihologie

Specializarea şi forma de învăţământ: Ştiinţe politice (IF), Relaţii internaţionale şi studii europene (IF), Sociologie (IF), Psihologie (IF)

Condiţii de admitere: examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică, Logică sau Limba română.

CALENDARUL ADMITERII:

Înscrieri: 12-19 iulie 2018

Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs: 20 iulie 2018

Examen scris: 23 iulie 2018

Afişarea rezultatelor: 24 iulie 2018

Depunerea contestațiilor: 24 iulie 2018

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 25 iulie 2018

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 25-27 iulie 2018.

Pentru admiterea la studii universitare de licenţă, Facultatea de Ştiinţe Politice a început selecţia candidaţilor încă din primăvară.

La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2018, candidaţii au avut ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs.

Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie.