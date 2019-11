Adina Vălean, în plin proces de pregătire pentru audierile din comisiile de specialitate ale PE

Adina Vălean

Adina Vălean, propusă comisar european pentru Transporturi, a votat, vineri, la Bruxelles, pentru alegerile prezidențiale.

Ea a declarat că este în plin proces de pregătire pentru audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului European.



"Este un moment important în viața oricărei națiuni și sigur că profit de ocazie că se poate vota mai devreme. Am venit astăzi, vineri, cu încredere. Am venit să votez cu candidatul meu, am venit să votez pentru o Românie puternică, puternică atât în Europa cât și în plan internațional și, bineînțeles, o Românie normală acasa", a declarat Adina Valean, vineri, la Bruxelles.