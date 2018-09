Adina Florea a vorbit pentru Realitatea TV, după ce Tudorel Toader a propus-o la șefia DNA

Adina Florea

Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei Tudorel Toader pentru postul de procuror-şef al DNA, a oferit prima reacție, pentru Realitatea TV.

Adina Florea, care a concurat alături de alți 5 candidați, a declarat pentru Realitatea TV: "Am primit vestea cu foarte multa emotie. Sunt onorata de propunere. Toti suntem procurori cu experienta, consider toti am avut sanse egale.

Am stat fata in fata cu ministrul Justitiei si cu patru ministri secretari de stat. Acum voi sta fata in fata cu sectia pentru procurori. Este la fel de important, daca nu chiar foarte important, este vorba de colegii mei si sper sa obtin si increderea colegilor mei.

Eu nu am nicio calitate, in niciun dosar penal instrumentat de DNA. Este posibil sa existe un dosar penal cu urmarire in rem. Din punctul meu de vedere, nu este nicio problema.

Domnul ministru al Justitiei, inainte de fi ministru, este un reputat profesor de drept penal si de drept constitutional. Si un practician al dreptului constitutional. Era firesc sa am in vedere lucrarile dumnealui".

Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader la șefia DNA

Adina Florea a câștigat concursul organizat la Ministerul Justiției, conform anunțului făcut astăzi.

"În urma desfăşurării procedurii de selecţie, care a avut loc în perioada 6 august - 4 septembrie, la sediul Ministerului Justiţiei, vă aducem la cunoştinţă faptul că propunerea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este Adina Florea", se arată în anunţul publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

Propunerea ministrului Tudorel Toader va fi trimisă la CSM, pentru avizul consultativ, apoi preşedintelui Klaus Iohannis, în vederea numirii în funcţie.

Postul de procuror-șef al DNA era vacant din 9 iulie, după ce Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din funcție a Laurei Codruţa Kovesi.

Cine este Adina Florea, propunerea lui Tudorel Toader la șefia DNA

Fost procuror general al Constanţei, dar şi prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, magistratul Adina Florea a devenit celebru pentru clinciurile avute cu primarul Radu Mazăre, în legătură cu dosarul penal Zvastica, deschis pe numele edilului după ce acesta a defilat în uniformă de nazist la o prezentare de modă, în vara anului 2009.

Omul de afaceri Răzvan Dimoftache scria, în 2017, pe blogul lui: "Adina Florea este actualul procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, dar cea care conduce în realitate. Este un personaj care conduce justiția din Constanța de foarte mulți ani. Pe bună dreptate o sa va intrebati cum este posibil ca un procuror, fie el si procuror general, sa conduca justitia dintr-un judet. Este foarte simplu: daca te combini cu persoana potrivita, este posbil orice".

Adina Florea a formulat în iunie 2018 o cerere de transfer de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Potrivit declarației de avere completate în 13 iunie 2017 și postate pe site-ul CSM, Adina Florea deține un apartament în Constanța, de 90,44 mp, dobândit în anul 2005 prin donație, un autoturism Audi A4 fabricat în anul 2007, un depozit bancar la Unicredit Tiriac Bank în lei deschis în anul 2009 în care se află suma de 33.868,03 lei și un depozit bancar deschis la aceeași bancă în anul 2011 în care se află suma de 3000 de euro, a scris ziuaconstanta.ro.

La categoria "Datorii", Adina Florea a menționat un credit ipotecar contractat în anul 2007 de la Unicredit Tiriac Bank, în 2007, scadent în 2027, în valoare de 45.000 euro.

La categoria venituri, Adina Florea a menționat salariul obținut de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în valoare de 155.153 lei și salariul obținut de la Parchetul Tribunalului Constanța în valoare de 10.157 lei.