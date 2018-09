Adina Florea, propusă la şefia DNA: „Nu am nimic împotriva modificărilor Legilor Justiţiei...

Adina Florea, procurorul constănţean propus de ministrul Justiţiei pentru şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a acordat un interviu cotidianului „Adevărul“ în care a vorbit despre activitatea sa profesională şi despre proiectul de management pe care l-a propus la concurs.

Dar sunteţi pro sau contra modificărilor Legilor Justiţiei?

S-au făcut modificările care au intrat în vigoare în 2014. Eu nu am nimic împotriva modificărilor Legilor Justiţiei care nu au legătură cu codurile. Se referă la cu totul alte activităţi. Legea 304/ 2004, aşa cum a fost modificată prin legea 207, care a intrat în vigoare recent, este foarte bună. În primul rând, s-a înfiinţat această secţie pentru săvârşirea infracţiunilor din Justiţie şi această secţie va prelua tot ceea ce înseamnă infracţiuni săvârşite de magistraţi, iar interviurile pentru accederea la DNA se vor face după o procedură laborioasă în faţa secţiei pentru procurori. Prin urmare e un plus de responsabilitate, de rigoare.

Tatăl dumneavoastră este membru PSD. Veţi trata cu indulgenţă tot ce vine din această parte a politicii?

Orientarea politică a tatălui meu nu are nicio legătură cu activitatea mea profesională. Tatăl meu este în PSD probabil din momentul în care am intrat eu în procuratură. Niciodată n-am avut niciun fel de discuţii, nici politice, dar nici profesionale. Nu mi-a împărtăşit niciodată ideile lui politice şi nici eu lui ideile mele profesionale. Pe de altă parte, eu nici nu pot să-i interzic orientarea lui politică. Este un om matur, de acum un om în vârstă. La rândul meu, cred că, după 28 de ani de profesie, sunt un om matur, echilibrat profesional şi prin urmare fiecare ne vedem de drumul nostru. Nu se pune problema şi nu s-a pus problema niciodată de a înclina balanţa în favoarea sau în defavoarea unei persoane, indiferent din ce sferă vine această persoană. Până la urmă rolul procurorului este de a dovedi sau nu că o persoană a săvârşit o infracţiune, indiferent dacă acea persoană are sau nu o culoare politică.