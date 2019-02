Adina Florea confirmă că ancheta împotriva lui Kovesi a început la sesizarea lui Sebastian Ghiță

Adina Florea, procurorul care o ancheteaza pe Laura Codruta Kovesi, susține, dupa ce fostul procuror sef al DNA a anuntat ca va fi pus sub invinuire, ca este vorba despre ancheta privind aducerea in tara a lui Popa Nicolae, mentionand ca cercetarile sunt in curs si vor respecta toate drepturile omului, precum si prevederile legale.

"E un dosar din 2018 deschis la sesizarea lui Sebastian Ghita, e o ancheta in curs de desfasurare, unde se vor respecta toate drepturile si libertatile tuturor persoanelor, demnitatea tuturor persoanelor cercetate si, in primul rand, legea", a spus Adina Florea, scrie Stiripesurse.ro

Laura Codruta Kovesi a declarat, miercuri seara, pentru Realitatea TV, ca a fost citata vineri la Parchet in calitate de suspect, mentionand ca, in opinia sa, ancheta este un abuz, in contextul in care vine cu doar cu o saptamana inainte de audierea pentru functia de procuror sef al Parchetului European.

Este o anchetă în derulare, în care s-a dispus începerea urmăriri penale "in rem" în decembrie, iar acum, ca urmare a anchetei efectuate, s-a dispus efectuarea urmăririi penale în continuare față de una dintre persoanele cercetate

Legat de coincidența citării lui Kovesi, fix în aceeași zi în care trebuie să-și susțină candidatura la parchetul UE, Florea susțin că nu este vorba despre nicio legatură între activitatea personală a unora dintre persoanele cercetate și stadiul anchetei. "Pentru că stadiul urmăririi peale de la acest moment a impus cererea urmăririi penale, activitatea pe care o desfășor nu are nicio legătură cu activitatea personală".

"Vă rog frumos să înțelegeți că aceste întrebări al par să fie preisuni care se fac cu privire la o anchetă care este în curs de desfășurare. Este un dosar ca urmare a sesizării a lui Ghiță din decembrie 2018. Nu pot să vă spun decât că este o anchetă în curs de desfășurare, unde se vor respecta toate drepturile și libertățile tuturor persoanelor și demnitatea persoanelor cercetate și în primul și în primul rând, se va respecta legea", a declarat Adina Florea.