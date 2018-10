Ce a spus Adina Florea, în interviul pentru postul de procuror al secţiei de investigare

Adina Florea, propunerea ministrului Justiţiei pentru şefia DNA, va susţine, vineri, interviul la CSM, pentru funcţia de procuror pe un post de execuţie în cadrul Secţiei de anchetare a magistraţilor. Vor mai susţine interviuri alţi şapte procurori pentru posturi de execuţie sau de conducere.

Procurorul Adina Florea, propusă la şefia DNA şi candidată la o funcţie de procuror de execuţie în cadrul Secţiei de anchetă a magistraţilor, a declarat, vineri, în faţa membrilor CSM că cele două candidaturi nu au legătură una cu alta şi că nu trebuie confundate.

"Candidatura mea pentru demnitatea de procuror şef DNA rămâne. Sunt în cursul unei proceduri. Cred în această candidatură, am credinţa că pot să aduc un plus la DNA astfel încât această structură din Ministerul Public să-şi aducă la îndeplinire obiectivele pe care le are în lupta anticorpţie. Dar candidatura pe care mi-am depus-o pentru această funcţie nu are nicio legătură cu candidatura pentru această secţie. Aceasta este de procuror de execuţie, ceea ce însemană că îmi doresc să instrumentez dosare, aşa cum am făcut şi la Constanţa, aşa cum fac şi acum, prin urmare nu cred că pot fi confundate cele două candidaturi", a declarat Adina Florea.

Totodată, procurorul a precizat că magistraţii trebuie asiguraţi că soluţiile pe care le dispun nu sunt supuse presiunii întocmirii vreunui eventual dosar penal.

"Răspunderea penală este aceeaşi indiferent de calitatea noastră, a dumneavoastră ca judecător, a mea ca procuror. Privind restrospectiv, ar trebui să avem în vedere că este absolut necesar să asigurăm independenţa justiţiei, independenţa privită nu ca un scop în sine, ci ca o garanţie adusă cetăţenilor şi, în felul acesta, să asigurăm atât judecătorii cât şi procurorii de faptul că soluţiile pe care le dispun nu sunt supuse presiunii întocmirii vreunui eventual dosar penal. Cred că este absolut necesar ca răspunderea penală să fie atrasă în momentul în care suntem sesizaţi cu infracţiuni care se dovedesc printr-un material probator deosebit de riguros administrat. Este necesar ca răspunderea penală să fie antamată atunci când infracţiunile există, nu în sitaţia în care, atunci câbd dăm o soluţie, punem semnul egalităţii şi soluţie şi existenţa unei fapte penale", a completat Florea.