Adevărul trist despre Mihai Călin

Mihai Călin a fost la un pas să urmeze altă carieră, dar viaţa a decis altceva. Înainte de a intra în lumea artistică, acesta a urmat cursurile de la Politehnică, pregătindu-se astfel pentru domeniul ingineriei.

Mihai Călin mărturiseşte că, după terminarea liceului, a ales o facultate care nu are nicio legătură cu ceea ce face în prezent, chiar dacă pasiunea pentru actorie se declanşase încă din adolescenţă, Mihai Călin a început să se concentreze pe această profesie mult mai târziu, alegând în primă fază să studieze la Politehnică.

“Nu am vrut dintotdeauna să fac actorie, s-a declanşat pasiunea asta prin liceu, prin clasa a XI-a, apoi s-a mai dezvoltat în clasa a XII-a, dar am mai amânat să fac pasul către actorie. Am făcut mai întâi trei ani de Politehnică, am mai lucrat, abia din ‘90 am făcut pasul ăsta, a venit în mod firesc. Atunci chiar mi-am dorit foarte mult să renunţ la orice altă activitate pentru actorie. Nu m-am văzut niciodată făcând altceva, cu toate că o vreme m-am gândit să fac inginerie, pentru că în timpurile acelea, anii ‘80, erau foarte puţine locuri la facultăţile de Artă. Important este să descoperi ce-ţi place şi să faci, chiar dacă va fi greu”, este de părere Mihai.