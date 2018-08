Adevărul despre vitamina C pe care niciun medic nu îl spune: Iată ce efecte adverse poate avea!

Despre vitamina C se spune deseori că nu are reacţii adverse şi că oricât de multă ai luat, surplusul se elimină. Lucrurile nu stau chiar aşa. Organismul ia cea mai mare parte din vitamina C din fructe şi legume, dar câteodată sunt situaţii – scorbut, răceli, gripă, anemie, etc – când trebuie să apelăm la suplimentele din farmacii.

Din alimentaţie este aproape imposibil să se facă exces de vitamina C, dar când vorbim de administrarea de suplimentele cu vitamina C situaţia se schimbă puţin. În mod normal organismul unui adult are nevoie de 75 – 90 mg vitamina C/zi, iar limita maximă admisă, în conformitate cu The Merck Manuals Online Medical Library, este de 2000 mg/zi (2g), ceea ce înseamnă că atunci când se trece de această valoare se poate vorbi de supradozaj.

Efecte adverse ale vitaminei C

1. Efectul diuretic

Vitamina C este o vitamină hidrosolubilă, ceea ce înseamnă că se dizolvă în apă, deci se elimină pe cale urinară. Aşadar, prea multă vitamina C poate acţiona că un diuretic. De aceea, atunci când luăm suplimente cu vitamina C trebuie să consumăm o cantitate suficientă de lichide pentru a menţine corpul hidratat.

2. Pietre la rinichi

În organism vitamina C se metabolizează rezultând o substanţă cunoscută sub denumirea de oxalat.

O parte din acest oxalat format este eliminat din organism pe cale urinară. Dacă cantitatea de oxalat este prea mare (de la prea multă vitamina C) acesta rămâne în rinichi formând cunoscutele pietre la rinichi, care în unele cazuri sunt foarte dureroase şi pot crea complicaţii serioase ce necesită intervenţii chirurgicale.

3. Probleme gastro-intestinale

Vitamina C poate creşte cantitatea de aluminiu şi fier din intestin fapt ce poate duce la dureri de stomac, crampe abdominale, gaze, diaree, greaţă, vomă sau constipaţie.

Reacţiile gastro-intestinale apar de obicei la persoanele ce iau mai mult de 2000 mg/zi, dar s-au raportat cazuri şi atunci când cantitatea de vitamina C a fost mai mică de 1000 mg/zi.

4. Migrene şi dureri de cap

Din fericire acestea au fost raportate doar la 1% din pacienţi şi la o doză de 6000 mg/zi. Dar, sunt cazuri când unele persoane ajung să depăşească această cantitate. De obicei durerile de cap sunt însoţite de ameţeli, iar în literatură se vorbeşte chiar şi de stări de leşin.

Sursa: sanatate.bzi.ro