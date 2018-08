Adevărul despre UNT pe care trebuie să îl ştim toţi

O linguriţă de unt sărat conţine 102 calorii şi 36% din limita zilnică de grăsimi săturate recomandată. Timp de mulţi ani, untul a fost defăimat, fiind acuzat că favorizează apariţia bolilor cardiovasculare şi a obezităţii şi majoritatea nutriţioniştilor recomandau evitarea acestui aliment.

Dar, cercetările recente sugerează că untul (sau mai degrabă grăsimea saturată pe care o conţine) ar putea fi mai benign decât s-a crezut până acum. Câţiva specialiştii, chestionaţi de Time, au cântărit subiectul şi au răspuns la întrebarea "Ar trebui să mâncăm unt sau ar fi de preferat să îl evităm?"



"Argumentul conform căruia grăsimile săturate cauzează bolile de inima nu a fost puternic susţinut de ştiinţă", spune Nina Teicholz, autorul cărţii "The Big Făt Surprise: Why Butter, Meat and Cheese Belong în a Healthy Diet?".



"Grăsimile saturate cresc nivelul colesterolului LDL (colesterolul rău), care este asociat cu o rată mai mare de apariţie a bolilor de inima, dar acesta este în strânsă legătură şi cu colesterolul HDL (colesterolul bun), care ar putea ajută la combaterea acestor efecte", explică Teicholz.



"Nu este nicio problema dacă untul este consumat cu moderaţie, acesta fiind o sursă naturală de grăsime", spune Julia Zumpano, dietetician la Cleveland Clinic's Heart.



Dar, dr. David Katz, director al Centrului de Prevenţie şi Cercetare de la Universitatea Yale, spune că untul ar trebui evitat şi înlocuit cu uleiul de măsline, care este bogat în grăsimi monosaturate şi dovedit că fiind benefic pentru sănătate.



Când se gândeşte la locul untului în dietă, dr. Walter Willet îşi imaginează o axă care merge de la "super-sănătos" (afinele) până la "toxic" (Cola). "Aş plasa untul la mijloc, poate un pic mai aproape de cola", spune Willet, directorul Departamentului de Nutriţie de la Harvard School of Public Health.



"Sunt neutru", spune dr. Dariush Mozaffarian, decanul Şcolii de Nutriţie de la Universitatea Tufts. "Nu există nicio dovadă că untul este bun pentru noi şi sunt prea puţine argumente care să arate daune majore", a mai precizat Dr. Mozaffarian.