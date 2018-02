Adevărul despre spirulină. Iată ce este, de fapt, aceasta! Vei fi uimit

Spirulina este o algă în formă de spirală bogată în substanţe nutritive, descoperită în lacurile naturale alcaline din America de Sud şi Africa. Timp de secole acastă plantă a reprezentat o parte importantă a regimului alimentar al multor comunităţi. Din 1970, spirulină a fost din ce în ce mai mult studiată şi cunoscută, fiind utilizată pe scară largă că supliment alimentar.

Spirulina are un conţinut ridicat de proteine vegetale (50-63%) - de trei sau patru ori mai mare decât cel întâlnit în carnea de peşte sau cea de vită - şi multiple vitamine (depăşeşte cu 3-4 ori cantaitatea de vitamina B12 întâlnită în ficatul de animale) care lipsesc în mod normal în cazul unei diete vegetariene.

Spirulina conţine minerale (fier, potasiu, sodiu, magneziu, fosfor, calciu, etc.), are un nivel important de betacaroten ce are rolul de a proteja celulele (de 5 ori mai mare decât morcovii şi de 40 de ori decât spanacul), un volum crescut de acid gama-linoleic (care reduce colesterolul şi previne apariţia bolilor de inima) şi ficocianină (substanţă găsită în spirulină care inhibă formarea cancerului de colon) etc.

Printre cele mai importante şi benefice efecte ale spirulinei pentru sănătate (în cazul consumului regulat al acestei plante) se regăseşte, fără îndoială şi pierderea în greutate. Scăderea numărului de kilograme se va face natural, iar corpului îi vor fi furnizate toate vitaminele importante, aminoacizi şi substanţe nutritive pentru organism, precum şi proteinele necesare, conform sfatulmedicului.ro.

Spirulină nu conţine zahăr şi carbohidraţi. Această acţionează că un inhibitor puternic al apetitului şi reduce considerabil greutatea corporală, în timp. Desigur, consumul de spirulină trebuie însoţit de o dietă sănătoasă, naturală, în care se poate consumă ceai verde şi alte produse alimentare ce pot contribui la o scădere sănătoasă şi treptată în greutate.

O altă calitate a spirulinei este aceea că această poate corectă anemia în cazul copiilor subnutriţi. Spirulină este de asemenea, foarte eficientă împotriva melanozei şi keratozei cauzate de intoxicaţia cronică cu arsenic.

Printre alte efecte benefice ale spirulinei se numără:



- protejează împotriva febrei fanului şi reduce inflamatia declanşată de artrită

- ajută la reducerea nivelului de colesterol şi trigliceride rele din sânge, îmbunătăţind, în general, sănătatea cardiovasculară datorită faptului că este o sursă rară de acid linoleic (care mai este prezent în laptele matern)

- ajută la diminuarea problemelor provocate de diabetul de tip 2, scăzând nivelurile de zahăr din sânge

- are efect antioxidant, diminuand degradarea muşchilor şi epuizarea după exerciţiile fizice, îmbunătăţind starea generală de sănătate.