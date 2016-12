Adevărul despre salata de boeuf! Vei mai mânca vreodată?

Nutriţionistul Mihaela Bilic a explicat, pe pagina sa de Facebook, cât de bună pentru dietă poate fi tradiţionala salată de boeuf, cu o singură condiţie, însă.

"Nu conteaza daca e cu vita sau pui, conteaza cata maioneza are! Despre salata de boeuf e vorba, daca nu ati ghicit. Un preparat care se vrea dietetic prin definitie (salata!) poate deveni o bomba calorica atunci cand are maioneza din belsug. Maioneza inseamna ulei si fiecare lingura de ulei inseamna 100 cal, indiferent de sortiment. Cand e vorba de maioneza puteti socoti 80 cal pentru fiecare lingura, adica echivalentul unei felii de paine. Salata de boeuf (fie ea si cu pui sau curcan in loc de vita) este un preparat de sezon care aduce laolalta legumele si carnea fierte, muraturile si mazarea. Din punct de vedere nutritional este un aliment complet, care contine toate categoriile de nutrienti: glucide, proteine si lipide. Singura mentiune este sa fiti zgarciti cu maioneza, ea trebuie doar sa lege ingredientele, nu sa le acopere. In felul acesta portia corecta de salata de boeuf inseamna 2-3 linguri si doar 300 cal, un aperitiv delicios pentru zilele de sarbatoare" a scris Mihaela Bilic pe Facebook.