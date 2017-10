Adevărul despre relația dintre Antonia și Alex Velea. Cum a început totul

Alex Velea şi Antonia formează un cuplu de patru ani, dar povestea lor de dragoste a fost trăită iniţial departe de ochii curioşilor.

Cei doi au ascuns că sunt împreună şi abia când artista a rămas însărcinată cu Dominic, solista a anunţat că ei se iubesc. La momentul respectiv, Antonia a fost acuzată că a fost motivul divorţului dintre Alex Velea şi fosta lui soţie, Ana, dar ea susţine că adevărul nu este nici pe departe acesta.

"Mi se pare important să-i arăt afecţiune. Este un tată foarte bun şi se descurcă. Suntem foarte atraşi unul de altul. Ca să nu dăm în rutină, mai cumpăr lenjerie intimă nouă. Nu sunt sexy în fiecare zi, am şi pijamalele flauşate. Eu mi-aş dori să fiu cu el până la adânci bătrâneţi. Pentru mine este un atuu foarte mare faptul că mă face să răd. Nu am cunoscut pe nimeni care să mă facă să râd aşa cum o face el. Sunt iubită mai mult decât mi-aş fi dorit. Ştii de ce nu mi-a fost frică să mă arunc? Pentru că mi-am dorit foarte mult o iubire de genul ăsta şi a lipsit asta. Tânjeam după o iubire din asta. A venit natural şi eram pregătită să iubesc. Am ieşit din relaţie, dar nu am căutat altceva. Poate pentru unii a fost ceva brusc. Cred că a fost după două sau trei luni după ce m-am despărţit. Eu am fost foarte rănită şi, da, eu am fost cea care a plecat. Nici eu, nici el (n.r. alex) nu am avut o relaţie solidă. Avea o căsnicie care era pe butuci. Nu s-a băgat absolut nimeni. Totul a venit de la sine. Nu aş fi continuat o relaţie cu acest om dacă el era fericit acasă. Actele erau făcute, trebuia să fie pa", a spus Antonia la Antena 1.