Adevărul despre narcisiști pe care niciun medic nu are curajul să îl recunoască: "Este greu să..."

Un narcisist este uşor de recunoscut după atenţia pe care o acordă vestimentaţiei, îngrijirii personale, dar şi după modul în care monopolizează discuţiile. Lumea se reflectă doar prin experienţele lor, iar deviza lor este „Întotdeauna pe primul loc", arată site-ul www.psychologytoday.com. Unii dintre ei sunt şarmanţi, inteligenţi, sofisticaţi, buni profesionişti, însă şi extrem de egoişti şi incapabili de a oferi iubire necondiţionată.

Relaţia de cuplu cu un partener narcisist poate să devină un calvar şi doar cei foarte supuşi reuşesc să supravieţuiască în compania unui astfel de individ. „Sunt persoane foarte dificile şi este greu să construieşti relaţii cu ele. Totul se învârte în jurul lor, întotdeauna li se cuvine mai mult decât ţi se cuvine ţie. Au pretenţia să le oferi, fără să facă asta la rândul lor", exemplifică psihologul Jeni Chiriac.

Nu îşi asumă nici o vină

Dacă vă înhămaţi într-o relaţie cu o astfel de persoană, trebuie să fiţi pregătit să oferiţi foarte multă atenţie, să îi acordaţi privilegii, fără să aveţi aşteptări de a primi înapoi. „Totodată, au şi o toleranţă mică la frustrare. Nu îşi asumă nicio vină şi nu le place să fie combătuţi", atrage atenţia psihologul Jeni Chiriac. Pe de altă parte, cei cu personalitate narcisică sunt buni profesionişti şi îşi fac cu succes jobul lor. „Însă în relaţia de cuplu, tot timpul va spune «eu am făcut asta», «datorită mie am obţinut asta». Toate succesele obţinute împreună şi le va asuma ca fiind ale lui", sugerează psihologul Jeni Chiriac. În plus, cu greu vor face lucruri pentru partener. De aceea, în relaţia cu ei este nevoie mereu de strategii de comunicare. „În loc să spui «Hai cu mine la o cină de familie», trebuie să îi spui mai degrabă: «Toată lumea te place şi ar fi încântată să te aibă în preajmă»", exemplifică specialiştii site-ului www.psychologytoday.com.

Îşi alege persoane cu spirit de sacrificiu

Relaţia cu o personalitate narcisică nu supravieţuieşte pe termen lung, deoarece conflictele se nasc tot timpul. „Doar persoanele cu un puternic sentiment de culpabilitate şi crescute cu obişnuinţa de a se sacrifica pentru alţii rămân alături de narcisişti", a observat psihologul Jeni Chiriac. În faţa unui narcisist este de preferat să nu îţi asumi succesele. „Dacă plânge el, trebuie să plângi şi tu, dacă eşti prea fericit, s-ar putea să nu îi fii pe plac", subliniază Jeni Chiriac. În plus, un soţ sau o soţie cu o astfel de personalitate are pretenţia de a-i fi respectate tabieturile, ceremonialul. „Plus că are nevoie de un spaţiu intim foarte larg şi este bine să nu intri în competiţie cu el", mai spune Jeni Chiriac.

Începeţi să vă opuneţi sistematic

Narcisiştilor le place să îşi subjuge partenerul, de aceea nu îşi aleg niciodată caractere tari. „Se înconjoară de persoane slabe de înger, cu spirit de sacrificiu de sine, care devin victimele perfecte. De regulă, naricisiştii obţin foarte uşor ceea ce îşi doresc", exemplifică psihologul. De multe ori este greu să ieşi din relaţia cu o astfel de persoană, spun psihologii. „Asta dacă nu te abandonează ea înainte pentru că a găsit ceva mai bun", afirmă psihologul. Desprinderea dintr-o astfel de relaţie poate începe prin a i vă opune sistematic. „Va considera că ai ceva cu el şi te va îndepărta", spune psihologul. O altă stratagemă ar fi să identificaţi mai uşor strategiile sale de manipulare şi să începeţi să intraţi în competiţie. „Dacă vă deleagă sarcini, refuzaţi-l, iar dacă vă povesteşte că a făcut ceva grozav, lăudaţi-vă şi mai tare şi pozaţi într-o persoană ultrafericită", sugerează psihologul. Nu în ultimul rând, începeţi să cereţi privilegii. „Când începeţi să loviţi în al lor ego, vor fi dornici să se răzbune şi se vor întoarce împotriva voastră, motiv pentru care trebuie să fiţi extrem de precauţi. În general, nu au regrete", subliniază psihologul. Specialiştii vă sfătuiesc să vă feriţi de astfel de persoane, iar dacă v-au exploatat şi epuizat din punct de vedere emoţional, să încercaţi să vă recuperaţi puterea.

Dezavantajele relaţiei cu un narcisist

îţi atacă libertatea individuală rişti să dezvolţi dependenţă în relaţia cu el

trebuie să îl complimentezi pentru a-i obţine atenţia şi aprobarea

nu este interesat de sentimentele sau interesele tale

reacţionează rău când e dezaprobat

Sursa: romanialibera.ro