Iker Casillas, adevărul despre Mourinho la Real Madrid

Iker Casillas, fostul portar al lui Real Madrid, acum la FC Porto, a vorbit despre relaţia tensionată pe care a avut-o cu Jose Mourinho, în perioada în care cei doi au colaborat la "albi", 2010-2013.

Goalkeeper-ul campion mondial şi european cu naţionala Spaniei a spus că, dacă ar putea da timpul înapoi, l-ar înfrunta de această dată pe antrenorul lusitan.

"Dacă aș mai trăi o dată ce mi s-a întâmplat cu Mourinho, aș lua taurul de coarne și l-aș înfrunta pe antrenor. La acea vreme, am preferat să tac. Mă gândeam că astfel respect valorile Realului. Mi-aduc aminte de debutul meu, când am împărţit camera cu Fernando Hierro şi el m-a lăsat singur în cameră în loc să suţină un tânăr de 18 ani...

El a fost adus ca să concureze Barcelona şi a provocat momente de mare tensiune. A încercat să-mi impună o limită pe care eu nu am vrut să o ating. În cel de-al treilea an nu a fost totul în regulă chiar dacă am câştigat titlul în Spania pentru că relaţiile dintre oameni erau afectate. Nu a fost bine pentru el, nici pentru mine, nici pentru club. Dacă aş fi pus din nou în aceeaşi situaţie, probabil că aş lua taurul de coarne şi l-aş fi înfruntat pe Mourinho. În acel moment am optat să fiu liniştit, m-am gândit că aceasta este calea de a onora valorile Realului. Nimeni nu a vrut să vorbească despre Mou până astăzi şi poate că e mai bine să punem punct şi să trecem peste", a încheiat Casillas, preluat de Digisport.