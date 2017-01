Adevărul despre "gaura neagră" de 10 miliarde lei din buget. Cine aruncă "praf în ochi"

Liviu Dragnea vs Dacian Cioloş

Acuzaţiile lansate duminică de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, legate de o "gaură" de 10 miliarde lei în bugetul de anul trecut şi ascunsă de tehnocraţi a declanşat o serie de reacţii dure din partea opoziţiei care acuză noua guvernare că a inventat un pretext pentru a-şi acoperi lipsa banilor pentru valul de "pomeni" din programul de guvernare. Care este însă adevărul legat de banii din bugetul pe 2016 şi care este legătura cu bugetul pe 2017?

Liviu Dragnea reproşează o estimare greşită pe partea de venituri din partea Guvernului Cioloş la ultima rectificare bugetară şi invocă o execuţie bugetară la sfârşit de an mai redusă cu 10 sau 14 miliarde lei decât estimarea.

"Ei au estimat pe hârtie, având la bază probabil nişte angajamente scrise din partea unor decidenţi, că veniturile în România la finalul anului 2016 vor creşte cu aproape trei miliarde. Drept pentru care au făcut o rectificare pozitivă. Asta era undeva în 23 noiembrie. 31 decembrie ne arată că veniturile sunt mai mici cu 10 miliarde sau cu 14, o să primesc toate datele mâine dimineaţă", a declarat Liviu Dragnea.

Dacă ne uităm pe ultima rectificare bugetară, cea din noiembrie (documentul aici), vedem alte cifre decât cele invocate de Liviu Dragnea.

Mai precis, Guvernul Cioloş a rectificat negativ nivelul veniturilor, cu o sumă relativ mică: doar 328 milioane lei. Aspectul de rectificare pozitivă vine din plusul pe partea de Cheltuieli - cu 1,7 miliarde lei, pentru a se ajunge la un deficit bugetar cât mai apropiat de 3%.

O posibilă explicaţie pentru eroarea din intervenţia lui Dragnea poate veni din faptul că a confundat prima rectificare bugetară cu cea de-a doua. În prima rectificare, din luna august (vezi aici) Executivul condus de Cioloş a estimat într-adevăr că veniturile de la sfârşitul anului vor fi mai mari cu 2,9 miliarde lei decât cele estimate iniţial.

Nu ştim încă execuţia bugetară de la 31 decembrie 2016, dar minusurile pe partea de venituri în raport cu cele de anul trecut erau cunoscute din execuţia la 11 luni. Datele erau publice înainte ca Guvernul PSD-ALDE să se instaleze la Palatul Victoria. În plus, bugetul pe 2017 nu are nicio legătură cu cel al anului precedent.

La 11 luni din 2016, veniturile au scăzut cu 4 miliarde de lei în noiembrie 2016 raportat la noiembrie 2015 (în special din cauza neîncasărilor din TVA şi a nerealizării ţintelor în privinţa veniturilor de UE), în schimb ce cheltuielile au crescut cu 6,8 miliarde de lei..

După 11 luni din 2016, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 205,6 miliarde de lei, reprezentând 27,1% din PIB, au fost cu 1,9% mai mici în termeni nominali față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană pre și post-aderare) au fost în sumă de 200,1 miliarde de lei (26,4% din PIB), cu 1,0% mai mari față de perioada similară a anului trecut. După ce Ministerul de Finanţe va face publică execuţia bugetară pe întreg anul vom ştii cum stau veniturile reale în raport cu cele estimate.

O posibilă explicaţie pentru cifrele aruncate de şeful PSD poate ţine de minusul de 9 miliarde lei din absorbţia fondurilor europene pe care ministerele s-au angajat să îi absoarbă şi nu au reuşit, precum şi de suma de 1,5 miliarde de lei sunt bani care trebuie încasaţi din taxa claw-back, care au întârziat din cauza faptului că cei care trebuie să o plătească nu au făcut încă raportările de vânzări. Însă aceşti bani vor intra în vistieria statului în cele din urmă, după cum arată capital.ro.

Comisie de anchetă în Parlament pentru "gaura neagră"

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara că ia în calcul constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea deciziilor Ministerului de Finanţe de la ultima rectificare bugetară, el spunând că Dacian Cioloş şi Anca Dragu trebuie să dea explicaţii.

''Este foarte posibil ca mâine, o să mă consult cu colegii mei, să iniţiem o comisie de anchetă, pentru că ceea ce s-a întâmplat la Ministerul de Finanţe este ilegal. Ei au estimat pe hârtie, având la bază probabil nişte angajamente scrise din partea unor decidenţi, că veniturile în România la finalul anului 2016 vor creşte cu aproape trei miliarde. Drept pentru care au făcut o rectificare pozitivă. Asta era undeva în 23 noiembrie. 31 decembrie ne arată că veniturile sunt mai mici cu 10 miliarde sau cu 14, o să primesc toate datele mâine dimineaţă. Asta este total ilegal. Cine a minţit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai întâmplat în România, va trebui să plătească'', a afirmat, la România Tv, Liviu Dragnea.

El a nominalizat cinci persoane care trebuie să dea explicaţii: prim-ministrul, ministrul de Finanţe, ministrul Fondurilor Europene, şeful ANAF şi preşedintele Consiliului Fiscal.

''Suntem în situaţia în care bugetul României pe anul 2017 are o gaură de 10 miliarde de lei, pe care o vom acoperi, dar care puteau să se ducă în alte lucruri bune pe care puteam să le facem'', a subliniat Dragnea.

Dacian Cioloş l-a ironizat pe Liviu Dragnea. Într-o postare pe Facebook, fostul premier susţine că preşedintele PSD „nu ştie pe unde să scoată cămaşa".

"Confruntat probabil cu câteva cifre și realități ale economiei românești pe care eu le tot spun de câteva luni, conștient că nu știe pe unde să scoată cămașa ca să acopere financiar promisiunile făcute în campania electorală, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie și anunță că ar fi găsit, citez, "o gaură de zece miliarde în buget". Pentru orice om cu minime cunoștințe economice, o astfel de "gaură" ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decat cele prognozate și, oricum, ar fi trebuit să se regăsească în deficitul bugetar - ceea ce nu este cazul. Această "gaură" NU există", spune Dacian Cioloș.

"Realitatea este că în 2016 veniturile au fost mai mari decât în 2015, iar deficitul final a fost sub cel prognozat și aprobat de Parlament odată cu bugetul pentru anul trecut. Mai mult, în decembrie am rambursat integral firmelor TVA în valoare de 2,1 miliarde de lei, fără a lăsa presiune pe bugetul anului următor, cum se obișnuiește, tocmai pentru a ușura povara noului Guvern. Restul sunt povești. De altfel, în 2017 este alt buget. În caz că anul acesta nu își poate onora promisiunile electorale, domnul Liviu Dragnea nu poate da vina pe bugetul de anul trecut. Dar, nu-i așa, domnul Dragnea nu se încurcă în detalii. În rest, este același mod de lucru folosit de PSD și cât timp am guvernat: tehnocrații sunt de vină. PSD își acoperă nerealizările și promisiunile mincinoase cu diversiuni și propagandă", spune fostul premier.

"Bugetul țării nu este un sac fără fund și nici nu poate fi administrat haiducește, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastră populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit și plătesc taxe, ne veți îndatora țara și viitorul. Chiar așa, de ce nu ați spus în campanie că veți crește taxele pentru o parte dintre angajați și ați făcut acest lucru în a doua ședința de Guvern", mai spune Dacian Cioloș pe Facebook.

"Deficitul bugetar este 2.59% din PIB faţă de 2,8% din PIB, ţinta cu care am început anul. Asta înseamnă că nu avem o gaură de 10 miliarde de lei. Dacă gaură ar fi existat, ea s-ar fi tradus printr-un deficit suplimentar cu circa 1.3% din PIB şi prin urmare am fi încheiat anul cu 4.1% din PIB. Să nu uităm apoi faptul că bugetele României se verifică şi se monitorizează de către Comisia Europeană. Cu atât mai mult bugetul României, noi fiind un stat aflat într-o perioada de supraveghere post-program până prin 2018", a declarat pentru HotNews.ro fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu, răspunzând astfel lui Liviu Dragnea care a acuzat Guvenul Cioloş că a lăsat o gaură în bugetul de stat de 10 miliarde de lei.

"Bugetul nu este un cufăr de bani pe care îl ţine ministrul într-un colţ al biroului şi pe care, eventual, la plecare îl ia cu el", mai arată fostul finanţist şef.

"Ceea ce într-adevăr arată execuţia noastră este o nerealizare de cheltuieli care sunt legate de venituri. Arată de fapt o reducere similară de venituri şi de cheltuieli faţă de prognoza efectuată. De exemplu, avem cheltuieli nerealizate aferente Casei de Sănătate. Ştiţi că avem formulă cost-volum-rezultat pe partea de medicamente. În momentul în care Statul plăteşte, firma de medicamente achita şi ea taxa clawback . În momentul în care cheltuiala Statului nu e efectuată pe aceste medicamente, nici clawbackul nu a fost încasat. Dar eu din buget nu pot să tăi aceste sume întrucât Casă poate face în ultima zi decontările. Sau, avem apoi proiectele pe fonduri nerambursabile. Aceste proiecţii rămân în buget până la finele anului şi nu pot să tăi din buget această prognoza pentru că ar însemna că îi tăi şi cofinanţarea", mai spune Dragu.

"Bugetul înseamnă o prognoza de venituri şi de cheltuieli precum şi realizatul acestora. La sfârşit tragi linie şi te uiţi dacă eşti pe deficit sau excedent. Dacă ai încheiat anul pe deficit, creşte datoria publică, iar dacă e surplus, scade datoria publică. După care , în anul care vine, o iei de la zero. Bugetul este o construcţie anuală. În momentul în care un an fiscal se termină, bugetul ajunge la zero şi începe cu zero în anul următor", explică Anca Dragu.

"În plus, ceea ce vedem noi în buget este un ajutor acordat actualului Guvern prin faptul că am rambursat în decembrie TVA dublu faţă de medie- circa 2.1 miliarde. Tocmai pentru că am văzut că Bugetul e sub prognoza. Cred în continuare că este o confuzie şi mi se pare suspect că sunt aruncate aceste discuţii pe piaţă. Probabil se doreşte a se justifică o eventual reducere cu 10 miliarde a viitoarelor cheltuieli, cpnchide fostul ministru de Finanţe.

Să presupunem că dl. Ionescu îşi bugeteaza în acest an achiziţia unei maşini de 10.000 de euro. Pentru achiziţia ei, Ionescu ar pune la bătaie 6.000 de euro proveniţi din veniturile salariale şi rambursarea unei datorii de către vecinul Popescu, în suma de 4.000 de euro. Popescu îl anunţă însă că nu îi va rambursa în acest an datoria şi, colac peste pupăză, şeful lui Ionescu îi reduce salariul la 5.000 de euro anual. Din aceşti bani, Ionescu renunţă la maşină de 10.000 de euro şi îşi cumpără o motoclicleta de 1000 de euro. Prin urmare, dacă la începutul anului Ionescu se baza pe venituri de 10.000 de euro (salarii plus datorie restituită), în final s-a trezit cu 5000 de euro venituri. I-a furat cineva 5.000 de euro? Nici vorbă! La fel şi cu cheltuielile. De la 10.000 au scăzut la 1000. Cam aşa e cu bugetul...", a mai explicat Anca Dragu.

Traian Băsescu: Dragnea invocă "greaua moştenire"

"Cu priceperea-i «pretutindenară», Dragnea a depistat nici mai mult nici mai puţin decît lipsa a 10 – 14 miliarde lei din bugetul de stat în luna decembrie 2016. Şi pentru că priceperea-i «pretutindenară» acoperă şi justiţia, Dragnea a găsit şi vinovaţii : premierul Cioloş, ministrul de finanţe Anca Dragu, preşedintele Consiliului Fiscal, ministrul Fondurilor Europene, şeful ANAF, ministrul Fondurilor Europene şi nu în cele din urmă Preşedintele Iohannis", a declarat preşedintele PMP, Traian Băsescu, pe Facebook, într-o postare numită "Dragnea «pretutindenarul» sau ADIO cotei unice de impozitare".

Traian Băsescu susţine că odată instalat la guvernare PSD constată că «nu prea există resurse» pentru a-şi implementa programul de guvernare.

"În realitate, odată instalaţi la guvernare pesediştii constată că nu prea există resurse bugetare pentru a acoperi promisiunile electorale mincinoase. Şi atunci, ce scuză mai convingătoare decât «greaua moştenire» Iar dacă «greaua moştenire» o împănăm cu o Comisie Parlamentară de Anchetă, reţeta propagandistică este perfectă pentru a motiva introducerea unor noi taxe şi impozite", spune Băsescu.