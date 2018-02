Adevărul despre divorţul lui Cabral. De ce a eşuat căsnicia prezentatorului Pro TV

Cabral este unul dintre cei mai simpatici prezentatori de televiziune de la noi. A fost căsătorit cu Luana Ibacka, între anii 2000 şi 2006. În anul 2002 a venit pe lume fiica lor, Inoke, care anul trecut a împlinit 15 ani.

Relația lui Cabral cu Luana s-a terminat, dar cei doi au menținut o relație de prietenie și după divorț.

Luana a dat un interviu pentu un post TV, preluat de b1.ro, în care a vorbit despre divorțul de fostul soț.

"Erau 11 ani diferență între noi. Când am avut o relație cu el nimeni nu privea persoanele de culoare, nu era focus pe ele.Toată trăirile noastră nu erau în văzul lumii.

L-am întâlnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost că e deosebit. Am fost foarte dornică să-i acord o șansă, am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am incheiat socotelile cu vechea căsătorie. Vâsleam în același sens amândoi.

Cabral reprezintă o căsătorie de nici 2 ani în viața mea, a rămas o etichetă pe care o port cu plăcere și mă bucur foarte mult că am reușit după ce ne-am despărțit să rămânem în relații bune.

S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, a povestit Luana.