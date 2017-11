Adevărata diferență dintre ceapa albă și cea roșie. Nimeni nu ți-a spus ce ascunde cea de-a doua

Cumperi doar ceapă albă? Medicii susțin că cea roșie este mult mai sănătoasă.

Ceapa roție este mult mai bogată în substanțe necesare organismului uman decât cea albă.

Aceasta are în compoziție toată grupa de vitamine B, vitamină C, minerale precum fosfor, calciu, magneziu, zinc și fier, acid folic și biotină. În plus, este un puternic dezinfectant și un bun diuretic. Ceapa roșie este mai bogată în antioxidanți decât ceapă albă, prin conținutul ridicat de antocianină.

Aroma ei este, însă, mai puțin pronunțată decât a celei albe.