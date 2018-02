Adelina Pestriţu, veste ce i-a luat pe toţi prin surprindere. Bruneta a anunţat că...

Adelina Pestritu

Adelina Pestriţu este însărcinată şi urmează să devină mămică pentru prima dată.

Însărcinată în luna a treia, vedeta se menţine într-o formă de invidiat. Adelina Pestriţu a dat vestea cea mare chiar de ziua ei!

”Dragii mei prieteni, varsta de 31 de ani a venit cu cel mai minunat dar pe care puteam sa-l primesc vreodata. Eu si iubitul meu, Virgil, suntem fericiti sa impartasim cu voi vestea ca vom deveni parinti. Fericirea noasta este cu atat mai mare cu cat in curand vom sarbatori si un an de relatie. Suntem coplesiti de emotii si abia asteptam sa treaca cele 6 luni ramase pana vom fi 3. Speram sa ne descurcam bine in rolul de parinti”, le-a spus Adelina Pestriţu prietenilor ei virtuali, preluată de Mediafax.