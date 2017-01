Adelina Pestrițu îi explică iubitului cum stă treaba cu femeile. Ce a putut să scrie vedeta...

Adelina Pestritu

Adelina Pestrițu a publicat o scrisoarea deschisă pe blogul ei personal, în care vorbeste despre neîmplinirea într-o relaţie.



„Dragul meu, oricine ai fi,

Sunt aici, acum, sa-ti explic cum sta treaba cu ele, femeile pe care ti le doresti pentru o zi, o luna, un an, o viata. Sa-ti spun de ce nu vei fi niciodata barbatul exemplu si de ce ramai mereu singur.



Povestea incepe cam asa:



Te indragostesti, promiti, dai sperante, cladesti in femei ceva ce nici tu nu poti duce. Te rasfeti cu momente care par a fi perfecte si infinite. Creezi sperante in sufletele lor, care sunt puternice atunci cand este nevoie, dar au atat de multe nevoie de protectie.



Apoi te plictisesti, bati in retragere, dar parca totusi nu-ti vine sa o vezi cu altul. Deci nu faci nimic sa-i lasi drumul liber. Ii darami visele cu aceeasi nonsalanta, le darami ca pe niste castele de nisip pe malul marii. Ii spulberi idealurile despre familie, respect, dragoste, daruire, devotament, unicitate, vibratie emotionala.

