Adaugă o linguriţă din acest amestec în cafea pentru stimularea pierderii în greutate

O ceasca proaspata de cafea este o bautura calda si delicioasa dimineata si, de asemenea, se bucura de mai multe beneficii pentru sanatate. Cofeina din cafea va poate da startul metabolismului dimineata si, consumand-o moderat, poate promova o inima sanatoasa si poate proteja impotriva mai multor boli.

Adaugand doar cateva ingrediente simple si naturale in ceasca de cafea in fiecare dimineata va va ajuta sa accelerati metabolismul, sa ardeti mai multe calorii si sa topiti grasimea incapatanata pe care corpul nu poate sa o dea jos.



Tot ce veti avea nevoie: scortisoara, ulei de nuca de cocos si miere. De asemenea, puteti adauga cacao daca doriti! Iata cum functioneaza acest preparat:



Scortisoara



Scortisoara a fost cunoscuta pentru puternicele sale proprietati medicinale timp de secole. Este incarcata cu antioxidanti si proprietati antiinflamatorii care ajuta la combaterea infectiilor si inflamatiei din organism. Reduce, de asemenea, nivelurile de zahar din sange pentru a va face sa va simtiti bine mai mult timp, ajutand la procesul de scadere in greutate.



Citeşte continuarea AICI.