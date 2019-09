Acuzații halucinante, în Cațavencii, la adresa a trei milionari români

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin insinuează, fără a prezenta nicio dovadă, pe site-ul Cațavencii, că oamenii de afaceri Dragoș Anastasiu, Adrian Sârbu și Dan Șucu (Mobexpert) ar fi traficanți de droguri. Mai mult, aceștia ar fi și agenti ai SIE.

Redăm câteva fragmente din textul semnat de Patrick Andre de Hillerin:

,, În Sfântu Gheorghe, Dragoș Anastasiu a preluat, pe final de 2014-început de 2015, o afacere care producea pierderi de 500.000 de euro pe an. A cumparat Dolphin Camping și parte din Green Village cu 1.500.000 de euro. Și a preluat complet managementul. Afacerea este, in continuare, pe pierdere. Mai puțin in lunile in care vine cocaina. Prețul detail al unui transport de 3 tone este de aproape un miliard de euro. Câte fonduri operative are SIE din banii astia…

Adrian Sârbu și Dan Sucu controleaza punctul de preluare de la Perișor. Acum, că Sfântu este mai monitorizat, Perișor rămâne punctul principal de preluare pentru cocaina venită din America de Sud. Ole!

Gura Portiței este, dupa disparitia din peisaj a lui Bittner, un punct controlat de catre ‘un investitor american de origine română’.

Trei-patru acoperiți ai SIE controleaza principalele puncte de intrare ale cocainei în România. Toți au, acolo, afaceri care pierd bani. Mulți. Dar nu contează. Banii din droguri sunt neimpozabili și, desigur, mai mulți decât pierderile de sute de mii de euro anual''.

