Acuzaţii grave la o şcoală din Teleorman. Mai mulţi părinţi şi-au retras copiii

Părinţii unor elevi din Teleroman şi-au retras copiii de la o şcoală din localitatea Troianul, acuzând comportamentul „ciudat” al unei învăţătoare, care ar râde sau ar ţipa din senin şi care ar fi bulversat elevii.

Părinţii care au copiii înscrişi la Şcoala "Ion Preotu", din Troianul, spun că învăţătoarea are probleme de comportament, că râde sau ţipă din senin, reuşind să bulverseze copiii, care o bat, o ameninţă sau fug din clasă.



Părinţii fac eforturi să convingă conducerea şcolii să o îndepărteze pe învăţătoare din unitatea de învăţământ, însă, pentru că a obţinut notă mare la Titularizare, demersul este unul foarte dificil, astfel că mulţi au decis să-şi retragă copiii de la clasa ei sau chiar să-i mute în alte şcoli din judeţ.



Ionela Călin, directorul Şcolii "Ion Preotu", confirmă plângerile părinţilor, dar aşteaptă să se urmeze nişte paşi procedurali, pentru a putea să o îndepărteze pe învăţătoare.



"Bineînţeles că ştiu situaţia. Sunt probleme, aşa este. Domnişoara nu poate să supravegheze copiii. A mai funcţionat la noi, e titularul unităţii noastre de învăţământ din 2012 şi a fost detaşată anul trecut şi în primele săptămâni din anul acesta, la Şcoala Peretu, unde de asemenea a cauzat destule probleme. Nu pot să spun ce probleme are, dar are un comportament neobişnuit, e adevărat. Medicul de medicina muncii a zis că s-au făcut nişte paşi şi aşteptăm să vedem ce se întâmplă. Cei de la inspectorat au venit şi la noi, şi la Peretu, dar trebuie să se analizeze situaţia în cadrul Comisiei de Disciplină. Anul acesta are clasa a doua", a spus directorul şcolii, notează MEDIAFAX.