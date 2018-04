Acuzații dure, cu o zi înaintea alegerilor la FRF: "Se pregătește o fraudă"

Cu o zi rămasă până la alegerile de la Federația Română de Fotbal, apele devin tot mai tulburi. Medicul Pompiliu Popescu, cel care îl susține pe Ionuț Lupescu, susține că s-a pus la cale o fraudă. De asemenea, a susținut că actualul președinte, Răzvan Burleanu, dar și secretarul general al FRF, Radu Vișan, ar fi "cumpărat din banii cuveniți membrilor votanți ai Adunării Generale două apartamente".

"Domnul Burleanu (n.r. presedintele FRF) si domnul Visan (n.r. secretarul general al FRF) au cumparat din banii cuveniti membrilor votanti ai Adunarii Generale doua apartamente. In plus, Visan a mai cumparat si teren in Pipera, pentru constructia unei vile", a afirmat Pompiliu Popescu pentru realitatea.net.

Apoi a continuat: "Mai mult, Visan pregateste o frauda la alegeri, a tiparit mai multe buletine de vot si a convocat de urgenta ora nucleul lor dur format din AJF-istii Petropulos, Ghergu, Goga si Dinca.

Domnul Burleanu a pierdut sprijinul votantilor. Cei cativa, care inca l-ar mai vota, nu au inteles ca o fac pariind pe un cal mort. Doar Ceausecu in 1989 nu intelegea ca vine alt val si a plusat la poporul amarat cu 10 lei, dar era prea tarziu. La fel si Burleanu, care asemenea cainelui de la macelarie nu se lasa dus si schelalaie, dar nimeni nu-l mai aude. Fotbalul imbraca haine noi, este o certitudine".

Membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Fotbal îşi vor alege mâine, 18 aprilie, în cadrul Adunării Generale, preşedintele pentru următorii patru ani. Cei patru candidați sunt: Răzvan Burleanu (actual președinte), Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan