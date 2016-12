Acuzații grave lansate de Dragnea: "Am primit amenințări că o să fiu băgat în pușcărie"

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi că există anumite persoane care "încearcă prin tot felul de mijloace să întoarcă istoria" și a adăugat că a primit amenințări cu închisoarea dacă va insista să ocupe poziția de premier.

"Da, am primit multe mesaje, prin tot felul de interpuși, că o să fiu băgat în pușcărie, că o să fiu arestat. Știți că eu am anunțat demult, atunci când s-a adoptat acea lege — cu care nu sunt de acord — cu indemnizațiile pentru parlamentari, că-mi voi depune demisia din Parlament, cu o zi-două înainte, ca să nu beneficiez de acea îndemnizație. 'Când o să rămâi fără imunitate, o să te arestăm' (...) — am primit și altfel de amenințări. Nu mă sperie lucrurile acestea, nu m-au speriat niciodată, eu nu cedez la șantaj. Sunt niște oameni care încearcă prin tot felul de mijloace să întoarcă istoria. Nu mai merge. Ei nu au înțeles că acum, la 11 decembrie, românii au rupt niște ațe, au rupt o pojghiță. Cine nu înțelege că atunci când pornește un val în societatea românească el nu poate fi oprit de pixul nimănui, chiar dacă este pixul prezidențial, va fi măturat de acest val și aruncat în istorie", a declarat Dragnea la o emisiune TV.

Președintele PSD a subliniat că nu se lasă intimidat și că nu va da înapoi, potrivit Agerpres.

"Eu merg până la capăt. Ceea ce eu am spus în această campanie electorală și, spre marea mea satisfacție și mulțumire a fost acceptat de către români, mă face să continui acest șir de acțiuni și piedici și să nu dau înapoi pentru că am de partea mea Parlamentul, Constituția, am de partea mea un vot popular foarte mare și am de partea mea, se pare, o încredere de care mă bucur. Toate astea mă fac să nu dau înapoi și sunt absolut convins că în final nu voi câștiga eu, ci România șansa de a deveni altceva", a mai spus Dragnea.