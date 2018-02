Acum 10 ani, Charleroi a fost declarat cel mai urât oraş din lume. Cum arată după transformare

Un motto din publicitate susţine că nu există reclamă negativă. Dovada o reprezintă localitatea belgiană Charleroi. Care a renăscut în ultimii 10 ani după ce a fost declarată de întreaga presă occidentală cel mai urât oraş din lume.

n 2008, printr-un sondaj într-un ziar olandez, Charleroi a primit titlul pe care nu şi-l doreşte niciun primar: cel mai urât oraş din lume. Totul, din cauza peisajului industrial, cu fabrici abandonate şi magazine părăsite.

"A apărut acel articol. "Charleroi, oraşul cel mai urât etc". Mi-am spus că, probabil, oamenii aceia nu cunosc oraşul", spune Nicolas Buissart, artist/ghid urban



Iar articolelel negative au tot curs. Localitatea a fost numită cea mai deprimantă de pe planetă, sau chiar o groapă de gunoi. În mod ironic însă, publicitatea negativă a atras tot mai mulţi turişti, în căutare de locuri ieşite din comun. Printre obiective vizate: oțelăriile închise, grămezile de cărbune industrial sau casa unui fost pedofil şi ucigaş în serie.



"Probabil, 95% dintre oameni consideră că este urât. Dar eu consider că este ... exotic. Charleroi nu mai poate fi numit oraşul cel mai urât din lume. Pe vremuri, erau zone neplăcute unde îţi lăsai maşina şi sperai să fie bine. Acum, zonele sunt rezervate pietonilor, unde oamenii se pot plimba şi care găzduiesc magazine recent deschise", mai spune ghidul.



Zece ani după titlurile din ziare care i-au adus faima, Charleroi are un centru total schimbat, cu multe clădiri renovate şi noi restaurante şi magazine. "Acum zece ani, era un oraş-fantomă. Acum suntem la jumătatea transformării, iar peste zece ani probabil va fi din nou un oraş dinamic", mai spune Buissart.



Deşi mai are multe de rezolvat, oraşul e în continuă dezvoltare, propulsat de speranţa locuitorilor într-un viitor mai luminos.