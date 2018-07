Actorul Marius Manole: "Suntem de râsul Europei. Parcă trăim într-o comedie proastă"

Actorul Marius Manole a fost invitatul Andrei Miron, miercuri seară, la o Ediţie Specială, la Realitatea TV.

Artistul a vorbit despre gafa comisă de premierul Viorica Dăncilă, care, la declaraţia comună susţinută la finalul întrevederii cu omologul muntenegrean, a încurcat numele capitalei Podgoriţa cu Priştina, capitala Kosovo, stat nerecunoscut diplomatic de către România.

"E grav că nu mă mai miră că spune asta. M-ar mira dacă o frază ar fi spusă corect. Nu cred că Dăncilă şi-a dat seama că a greşit. Dacă pe ea n-o corectează nimeni. Un singur om o poate corecta, are un singur Dumnezeu, şi dacă Dumnezeu nu e lângă ea, e liberă. O parte ne simţim penibil, ne simţim prost, iar altă parte, cu care mă cert pe social media, spune că nu e o problemă cu doamna Dăncilă. Suntem de râsul Europei. Ar merge o categorie de categoria C, o comedie proastă despre ce ni se întâmplă. Eu am 40 de ani şin-am crezut că o să ajung într-o ţară în care clasa politică să fie atât de jos", a spus Marius Manole.

Actorul a abordat şi subiectul campaniei #Fărăpenali, care a atras mai mulţi actori de seamă.

"Am văzut ce prim-ministru avem. Nu prea mai încredere în instituţiile statului. Văd unde se duc banii în cultură, ce fac... Mă bat pentru mine, pentru comunitate, vreau o ţară civilizată, pentru tinerii care vor să plece. N-am vrut să stau pasiv, campania #Fărăpenali este o iniţiativă şi a USR-ului. Dacă Iohannis greşeşte, altul la rând. Nu vreau un premier agramat. Nu poţi sta pasiv. Am avut şi mesaje anti această acţiune. Nu m-am gândit să intru în politică, dar parcă acum când văd toate astea, parcă îmi vine să las totul baltă şi să mă apuc", a adăugat Marius Manole.