Actorul Donald Sutherland, accidentat la un hotel din Bucureşti

Donald Sutherland

Renumitul actor Donald Sutherland, aflat la Bucureşti, s-a accidentat în hotelul în care este cazat. Personalul a sunat la 112, iar un echipaj SMURD a intervenit de urgenţă.

Donald Sutherland ar fi alunecat şi ar fi căzut pe scări şi deşi a avut nevoie de intervenţia medicilor, ar fi refuzat să fie transportat la spital, scrie Mediafax.ro.

Actorul canadian, în vârstă de 83 de ani, are o carieră de peste cinci decenii, printre filmele în care a jucat numărându-se "Vremea răzbunării/ A time to kill", "Aurul nebunilor", "Cold Mountain", "Jaf în stil italian/ The Italian Job", "Atac de panică", "Arta războiului", "Hărţuire sexuală/ Disclosure".

A câştigat, printre altele, două premii Globul de Aur, pentru filmele "Citizen X" (1996) - pentru care a fost recompensat şi cu un premiu Emmy, şi "În vreme de război" (2003), şi un premiu Golden Satellite pentru "Fără limite" (1999).