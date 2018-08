"Două ore au dat cu gaze lacrimogene în zonele unde lumea era paşnică. Nu mai puteam să respir"

Paula Rusu

Oameni de media, jurnalişti, actori şi persoane cunoscute pe reţelele de socializare au descris momentele pe care le-au trăit, vineri seară, în mijlocul violenţelor de la protestul din Piaţa Victoriei.

Jurnalista Paula Rusu a povestit despre șocul pe care l-a trăit în momentul în care jandarmii au dat cu gaze lacrimogene, deoarece respiră cu un singur plămân.

Paula Rusu nu a mai putut respira și a căzut în genunchi pe caldarâm împreună cu alți oameni.

"Sunt şocată de ceea ce am trăit. Am intrat dinspre Aviatorilor unde erau trupe anti-tero, jandarmi călare şi jandarmi cu câini. În mjlocul drumului era amplasat un gard de 2 metri şi jumătate, ancorat cu bare de oţel de un camion al Jandarmeriei. Eram curioasă să văd feţele protestatarilor, reacţiile lor. Oameni de toate vârstele scandau, unii aveau vuvuzele, steaguri, o vânzoleală obişnuită, am mai văzut-o şi la alte proteste. Am început să fotografiez steagurile altor ţări aduse de protestatari. Am ajuns lângă gardurile din partea stângă a Guvernului. Singurii care atingeau acele garduri erau cordoanele de jandarmi. Nicio violenţă, doar scandări. Langă mine nişte femei strigă: "Hoţii, hoţii. Jandarmeria apără hoţia. Noi vă plătim salariile". Într-o fracţiune de secundă, unul din jandarmi le spreiază pe femei care se trag speriate înapoi. Alţi doi jandarmi aruncă spre ele cu grenade cu gaze lacrimogene. Lumea se dă înapoi un pas. Îmi pare atât de neverosimilă scena că nu percutez. În 30 de secunde nu am mai putut respira, am căzut în genunchi pe caldarâm dimpreună cu alţi oameni. Un tânăr îmi întinde o batistă de hârtie. In spatele meu o fată horcăie stând pe burtă pe asfalt. Reiau. Nu a comis nimeni nicio agresiune, nicio tentativă, nicio violenţă împotriva jandarmilor. Au dat cu gaze fiindcă au putut. Una din nenumăratele instigări pricinuite de jandarmi. Am plecat spre marginea pieţei, către muzeul Antipa. Abia vedeam de lacrimi, abia respiram de la usturime. A fost momentul în care au început sa dea cu nişte, nu stiu cum să le numesc, bubuiau ca nişte bombe şi împrăştiau gaz lacrimogen deasupra mulţimii paşnice. Subliniez, paşnice. Fumul ăla care se vede deasupra mulţimii în poze e gaz lacrimogen. Uitaţi-vă la poze. Cu fiecare bubuială, care au început să fie tot mai dese, mulţimea izbucnea: „Nu plecăm, nu plecăm!"

Două ore au dat cu gaze lacrimogene în zonele unde era lumea paşnică. Bubuia ca la război. Oameni în toata firea cădeau din picioare. Consider că Jandarmeria a instigat sistematic, prefaţând un deznodământ de nedorit", a scris Paula Rusu pe Facebook.

Prin mulţimea de oameni adunaţi vineri seara în Piaţa Victoriei s-au numărat şi câţiva actori. Aceştia au căzut însă victime ale reacţiei jandarmilor, care i-au fugărit pe străzi şi i-au gazat cu lacrimogene.

Un video postat de actorul Istvan Teglas îl arată pe acesta fugind pe o stradă din apropierea clădirii Guvernului. În cele aproape 40 de secunde se aud protestatarii huiduind, dar şi pocniturile grenadelor lacrimogene. „Astea sunt altceva, astea sunt fumigene", se aude o voce.

Imediat, în imagine apare un alt actor, Marius Manole, care fuge de asemenea, cu tricoul tras peste nas, în încercarea de a se proteja de efectele gazelor aruncate de Jandarmerie. „Aoleu, nu se poate!„, spune actorul, sufocându-se şi tuşind vizibil afectat.