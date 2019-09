Act de vandalism în Munții Făgăraș. Una dintre cele mai vechi cabane din România a ars din temelii

Cabana Urlea

Una dintre cele mai vechi cabane din România, construită în anul 1927, a fost mistuită de flăcări, chiar înainte de a fi începute lucrările de restaurare.

Cabana Urlea din Munții Făgăraș, un adevărat simbol al istoriei turismului montan din România, veche de aprope 100 de ani, a ars din temelii.

Proprietarii suspectează că focul a fost pus cu intenție și că în spatele incendiului se află un act de vandalism.

Cabana Urlea, principala poartă estică de acces spre Creasta Făgărașului, era abandonată din 2005, dar de anul trecut, o dată cu achiziționarea acesteia de la vechii proprietari, Asociația Poveștile Carpaților a demarat proiectul de refacere a cabanei cu păstrarea pe cât posibil a vechii structuri de lemn.

"In dimineața zilei de ieri, 19 septembrie 2019, urcând la Cabana Urlea împreună cu specialiștii geo pentru prelevarea de probe de teren pentru studiul geotehnic necesar demarării proiectului tehnic de refacere a cabanei, am rămas profund uimiti si dezamăgiți in acelasi timp de constatarea incendierii ambelor corpuri de cladire a cabanei Urlea. Acest incident aduce cu sine noi dezavantaje in ceea ce privesc aprobarile si avizele necesare refacerii cabanei.

Consideram un act de vandalism al unei proprietati private si a unui simbol in ceea ce priveste istoria turismului montan, motiv pt care am depus plangere la poliție in speranta aflării vinovaților.

Desi cabana Urlea se afla de atatia ani in stare de degradare, intenția noastra privind refacerea ei era de a păstra ce putea fi păstrat din aceasta fila de istorie", ne-a dezvăluit Cristina Stanciu, unul dintre proprietarii cabanei Urlea și vicepreședinte al asociatiei Povestile Carpatilor.

Cristina Stanciu spune că noi proprietarii rămân totuși încrezători ca va veni ziua în care legendara cabană Urlea va fi redeschisă pentru toți iubitorii de munte, "motiv pentru care continuam strangerea de fonduri necesare refacerii ei, cu toate ca in acest nou caz vom intampina o serie de alte incoveniente".

Cum puteţi ajuta?

Donații în LEI sau EURO în conturile Asociației Poveștile Carpaților, specificând la detalii de plată CABANA URLEA.

Cont în LEI: RO30 INGB 0000 9999 0760 2164 (ING Bank)

Cont în EURO: RO02 INGB 0000 9999 0820 9694 (ING Bank)

Persoane de contact:

Bogdan Mihalache 0740.339.214 - președinte As. Poveștile Carpaților

Cristina Stanciu 0741.12.60.20 - vicepreședinte As.Poveștile Carpaților