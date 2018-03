Aceste alimente modifică mirosul natural al corpului

Genele influenteaza mai mult culoarea ochilor si a parului. Genele duc si la formarea unei amprente proprii, “mirosul” pe care il emiti natural si care este numai al tau.

Cu timpul, spun dermatologii, mirosul corpului se modifica. Pe masura ce imbatranim, bacteriile de la nivelul corpului isi modifica activitatea.



Insa si alimentatia contribuie la modificarea mirosului natural al corpului, asa cum usturoiul sau ceapa au o influenta majora asupra mirosului respiratiei.



Iata care sunt alimentele care iti pot modifica mirosul corpului, potrivit dermatologului Debra Jaliman, purtatorul de cuvant al Academiei Americane de Dermatologie.



1. Broccoli, varza si conopida



Legumele crucifere contin sulf si pot sa-ti “tulbure” mirosul la o ora dupa ce le-ai consumat. Efectul poate dura pana la 6 ore. Asta nu inseamna ca trebuie sa le eviti din alimentatie, mai ales ca sunt foarte sanatoase. Pentru a minimaliza efectul secundar, opareste aceste legume in apa cu sare de mare. Procesul va indeparta substantele chimice care contribuie la alterarea mirosului corpului.



2. Carnea rosie



Aminoacizii din carnea rosie lasa in intestine reziduri. Enzimele din intestine descompun aceste reziduuri care ajung apoi sa se combine cu bacteriile din piele in timpul procesului de transpiratie.

