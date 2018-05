Acest pompier a scos din flăcări un bebeluş. După 17 ani, lucrurile au luat o turnură neaşteptată

Cu mulţi ani în urmă, Mike Hughes a scos-o din flăcările care i-au mistuit casa pe Danielle Davison. Avea doar nouă luni şi a fost la un pas să-şi piardă viaţa în incendiu... După 17 ani de la acea zi blestemată, lucrurile au luat o turnură neaşteptată.

"Când am ajuns la locul incendiului, cea mai mare parte din casă era distrusă de flăcări. Am găsit-o pe Danielle strânsă ghem în pătuţul ei", îşi aminteşte Mike.



După câţiva ani de la tragedie, bărbatul a vrut să afle ce s-a întâmplat cu copila căreia i-a salvat viaţa. A căutat-o luni bune apoi, într-o bună zi, a găsit-o pe Facebook. N-a stat prea mult pe gânduri şi i-a trimis un mesaj. "Cu mult timp în urmă, te-am scos din flăcările care ţi-au mistuit casa. Erai doar un bebeluş atunci...", i-a scris Mike.



Din acel moment, cei doi au început să vorbească zilnic. În scurt timp, Mike a devenit un al doilea tată pentru Danielle.



La 17 ani de la incendiu, fata l-a invitat pe Mike la ceremonia de absolvire a liceului.



Când a auzit discursul pe care tânăra l-a susţinut în faţa colegilor şi a familiei, Mike a izbucnit în lacrimi. "Prezenţa lui Mike aici este foarte importantă pentru mine. De fiecare dată când mă gândesc ce noroc am avut îmi dau lacrimile. N-aş fi fost aici dacă nu erai tu", a spus fata, în discursul său.