Acest aliment răspândește cancerul în tot corpul. Renunță la el cât mai rapid!

Potrivit unor studii recente, un aliment pe care şi tu îl consumi în fiecare zi este vinovat de răspândirea cancerului în tot corpul.

Consumul excesiv de zahăr intoxică celulele şi favorizează formarea tumorilor canceroase, arată studiile recente.



Din nefericire, o mulțime de persoane depășesc cu mult doza zilnică recomandată de zahăr, întrucât acesta se regăsește în cantități uriașe într-o mulțime de alimente. Medicii ne recomandă să nu depășim 25 de grame de zahăr pe zi, asta în condițiile în care nu suferim de nicio boală.



Un studiu apărut în The New York Times arată clar că un consum ridicat de sucuri carbogazoase creşte riscul de cancer endometrial, în special în cazul femeilor care au trecut de menopauză.



O altă cercetare care a apărut în publicaţia Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention arată că zahărul creşte riscul de cancer endometrial, însă consumul ridicat de sucuri carbogazoase are un impact şi mai devastator, dublând chiar acest risc. Astfel că persoanele care consumă cu regularitate sucuri carbogazoase au un risc mult mai mare de a dezvolta cancer în comparaţie cu cele care nu au în meniu aceste băuturi. Potrivit publicaţiei Natural News, zahărul menţine un mediu acid în corp, favorizează apariţia inflamaţiilor şi hrăneşte celulele canceroase.