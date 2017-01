Această zodie îţi va schimba destinul radical. Semnul care va conta cel mai mult în viaţa ta

De-a lungul vietii, vei intra in contact cu o multime de persoane. Dintre ele insa, numai cateva te vor marca in adevaratul sens al cuvantului.

Afla despre care este vorba in cazul tau:

Berbec

Sub masca aceea a lor care iti da senzatia ca se afla mereu in control, Berbecii ascund nesiguranta cauzata de disperarea lor de a reusi in viata. Pun prea mare presiune pe ei insisi si de aceea au nevoie de sprijinul unui Rac. Nativul din aceasta zodie, cu sensibilitatea si loialitatea lui, ii va imbunatati destinul Berbecului.

Taur

Taurii iubesc tot ceea ce este special si frumos, de aceea se inconjoara mereu de lucruri si persoane de pret. Printre cei cu al caror destin se intersecteaza se numara o Balanta blanda si gentila. Cele doua semne sunt pe aceeasi lungime de unda din foarte multe puncte de vedere si se ajuta reciproc de-a lungul a cel putin un ciclu astral.

Gemeni

Gemenii sunt intelectuali innascuti si extrem de priceputi in arta conversatiei, dar se plictisesc adesea de ceea ce fac si de aceea nu progreseaza prea mult intr-un domeniu. Cand le apare in cale un Leu insa, nativii parca se transforma si absorb din ambitia si perseverenta lui.

Rac

Asa cum probabil stii deja, Racii au o dispozitie schimbatoare. Acum sunt veseli, peste 5 minute au cazut in butoiul cu melancolie. De aceea, destinul lor este mereu stabilizat de o Fecioara blanda, amabila si empatica. Aceasta este extrem de implicata cand vine vorba despre indeplinirea datoriilor si "munceste" cu drag pentru cei la care tine.

Leu

O principala caracteristica a nativilor Leu este ca sunt extrem de incapatanati. Cei care reusesc sa le faca fata si sa ii influenteze, fie profesional, fie familial, sunt la fel de fermii Berbeci. Desi au pareri fixe si nu cedeaza pentru nimic in lume, ambitia lor ii tine in frau pe Leii pasionali.

Fecioara

Primul lucru pe care trebuie sa il stii despre Fecioare este ca le plac lucrurile foarte bine organizate, curate, impecabile. In toata aceasta ordine din viata lor intervine un Taur care produce putina dezordine, dar care este binevenita. De obicei precauti, Taurii uita de prudenta la primul semn de iubire, sentiment care apare intre ei si Fecioare.

Balanta

Balanta are spiritul justitiei extrem de bine de dezvoltat si este o persoana echilibrata. Sarmanta, gratioasa si atractiva, este constienta atat de punctele sale forte, cat si de cele slabe. Viata ei se schimba cand, in plan profesional, intalneste un Varsator creativ, care o ajuta sa scape de ideile fixe si sa avanseze.

Scorpion

Este un semn exotic, profund, si, in functie de dispozitie, extrem de calm sau incredibil de vulcanic. Cine reuseste sa o ajute sa pastreze echilibrul in viata haotica? Un Capricorn simplu, cu o gandire pragmatica, orientata spre indeplinirea scopurilor in viata.

Sagetator

Aflat mereu in cautarea adevarului, Sagetatorul va incerca sa descopere sensul vietii. Il fascineaza orice noua informatie, mai ales din domenii controversate cum ar fi religia, moralitatea sau filosofia. De aceea, orice semn cu care intra in contact se tranforma intr-unul de influenta pentru acest nativ insetat de cunoastere.

Capricorn

Capricornul poate fi incapatanat si cu greu poate fi convins sa se abata de la caile lui. Independenta de care da dovada si abilitatile de lider starnesc invidia celor din jur. Singurul care nu se lasa intimidat, care ii face fata si care stie sa scoata ce-i mai bun este un nativ din Pesti. Intuitiv, ia decizii bazate de emotii si il "indreapta" si pe Capricorn in aceasta directie.

Varsator

Varsatorul este inteligent, independent si prietenos. Are o vointa atat de mare incat poate duce la bun sfarsit si cele mai dificile obiective. Cand vine vorba insa de relaxare si de traire intensa a emotiilor, cel care il ajuta este un nativ din Gemeni. Gemenii sunt indivizi cu vederi largi, deschisi catre noi experimente, care le dau lumea peste cap Varsatorilor.

Pesti

Nu este genul care sa ii lase pe ceilalti sa se apropie prea mult de ea. Intotdeauna pastreaza o anumita distanta, de unde si aura de mister, scrie perfecte.ro. In fata Scorpionilor insa, nativii parca se transforma... in bine. Cei din urma isi iubesc partenerii cu pasiune si sunt in stare sa faca orice pentru ei, ceea ce le influenteaza pozitiv.